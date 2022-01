Diventa sempre più complicato districarsi tra le varie tipologie di tamponi, inizio e fine quarantena ed ora anche la possibilità dell’autotesting per definire la propria positività e la fine della stessa.

Ecco due link dove si può trovare una spiegazione a queste problematiche.

Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 22 decessi (ieri 20). I positivi sono 11.189 (ieri 16.408) con 38.705 tamponi (ieri 59.188), per un indice di positività al 28.9% (ieri 27,7%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni. 2.866 i guariti. I casi attivi sono 311.690 (+ 8.301).

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (invariato rispetto a ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 95 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,5 anni), il 63,7%, mentre 54 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano quota 3,6 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che non si sono ancora vaccinate: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.456 (+62 rispetto a ieri), età media 69,5 anni.

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 442 (ieri 647). Sono 10 i ricoverati nelle terapie intensive (+ 1).

In regione segnalati 22 decessi (ieri 20): 1 in provincia di Piacenza (una donna di 80 anni); 4 in provincia di Parma (due donne, di 77 e 91 anni, e due uomini di 70 e 74 anni); 2 in provincia di Modena (un uomo di 77 anni e una donna di 100); 9 in provincia di Bologna (4 uomini, rispettivamente di 76,77 e 83 anni – questi ultimi registrati dall’Ausl Ferrara – e 94 anni; 5 donne, rispettivamente di 54, 74, 88, 90 e 95 anni); 2 a Ferrara (1 donna di 61 anni e 1 uomo di 80), 1 a Ravenna (una donna di 56 anni), 1 a Forlì-Cesena (1 uomo di 71 anni) e 1 a Rimini (un uomo di 82 anni). Infine, 1 caso riguarda un uomo di 68 anni residente fuori regione, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Bologna. Nessun decesso in provincia di Reggio Emilia. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.577.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 287 decessi (ieri 248). 83.403 positivi (ieri 149.512), con 541.298 tamponi (ieri 927.846), per un tasso di positività al 15,4% (ieri 16,1%). In crescita le Terapie intensive: + 26, ricoverati con sintomi: + 509. I guariti sono 76.679.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria,

Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Campania (dal 10 gennaio).

Zona arancione: Valle d’Aosta (da lunedì 10 gennaio)

Aggiornamento ore 12 del 17 gennaio (dati del 16 gennaio)

Terapie intensive: + 26 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 122 (ieri 128), per un totale di 1.717 ricoverati.

I morti da inizio pandemia sono 141.391, i casi complessivi 8.790.302. Casi attivi: 2.555.278 (nelle 24 ore + 6.421).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 19.228 (+ 509). Isolamenti domiciliari: 2.534.333 (ieri 2.528.447).

I guariti nelle 24 ore sono 76.679 per un totale di 6.093.633.

I positivi in Italia

Nessuna regione con 0 casi.

Nessuna regione con 0 casi. In Emilia Romagna 11.189 (ieri 16.408), seguono Lombardia 9.883 (ieri 26.773), Campania 9.370 (17.677), Piemonte 9.564 (8.857), Puglia 6.652 (8.384), Lazio 6.447 (12.994), Veneto 6.381 (13.094), Toscana 5.626 (10.287), Sicilia 4.037 (8.521), Liguria 2.496 (4.393), Marche 2.012 (4.923), Friuli Venezia Giulia 1.757 (2.993), Calabria 1.693 (2.137), Abruzzo 1.527 (3.633), Provincia di Bolzano 1.347 (1.762), Sardegna 1.007 (1.317), Provincia di Trento 885 (1.767), Umbria 774 (1.886), Molise 440 (513), Valle d’Aosta 172 (461), Basilicata 144 (732).

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

I casi registrati negli ultimi 3 giorni sono stati 1554 su 2894 test molecolari e 2434 test antigenici rapidi refertati: 251 di età fino a 14 anni, 245 dai 15 ai 24 anni, 484 tra i 25 e i 44 anni, 455 tra i 45 e i 64 anni e 119 dai 65 anni in poi.

Sono 5.987 i casi attivi mentre sono 25.262 i casi totali da inizio pandemia. Sono 10 i cittadini del circondario in Terapia Iitensiva.

Vaccinazioni: ieri negli hub aziendali sono state vaccinate 1189 persone (368 in occasione dell’Open day dedicato alla fascia d’età 5 anni (compiuti) – 19 anni): di cui 806 terze dosi, 138 seconde dosi e 165 prime dosi.

Si ricorda ai genitori dei bambini della fascia 5-11 anni che hanno effettuato la prima dose vaccinale nei giorni scorsi e non hanno ancora prenotato la seconda dose, che devono prenotare la seconda dose al CUP telefonico 800040606, agli sportelli aziendali o in una farmacia del territorio, mostrando il certificato vaccinale con la data in cui è stata inoculata la prima dose, in modo da ottenere l’appuntamento a partire dal 21esimo giorno nella prima data utile. Per ricordare la necessità di prenotare la seconda dose, l’Azienda USL sta inviando un SMS a tutti coloro che non hanno ancora prenotato la seconda dose per i bimbi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 816.613 casi di positività, 11.189 in più rispetto a ieri, su un totale di 38.705 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 28,9%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Questo il dato comunicato al ministero della Salute, a cui vanno aggiunti 1.429 nuovi casi registrati a Reggio Emilia e provincia da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 12.618 casi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (invariato rispetto a ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 95 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,5 anni), il 63,7%, mentre 54 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano quota 3,6 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che non si sono ancora vaccinate: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.456 (+62 rispetto a ieri), età media 69,5 anni.

Rispetto ai 16.408 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -31,8%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’2,6%, quelli delle terapie intensive sono invariati.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.135.927 dosi; sul totale sono 3.656.466 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91%. Le terze dosi già fatte sono 1.915.147.

Nell’Open day regionale di ieri, domenica 16 gennaio, dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) organizzato da Regione e Aziende sanitarie sono state effettuate 6.707 vaccinazioni da Piacenza a Rimini: 3.596 dosi somministrate a bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni, 2.980 dosi a ragazzi e ragazze tra i 12 e 19 anni; a queste vanno aggiunte ulteriori 131 dosi nella fascia 5-19 anni somministrate nel camper vaccinale in piazza Maggiore a Bologna.

In particolare, a Piacenza sono state somministrate 370 dosi, di cui 120 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, 868 a Parma (di cui 565 ai bambini), 524 a Reggio Emilia (di cui 310 ai bambini), 801 a Modena (di cui 513 ai bambini), 1309 a Bologna (di cui 727 ai bambini) 368 a Imola (di cui 116 ai bambini); 306 a Ferrara (di cui 174 ai bambini), 717 a Ravenna (di cui 380 ai bambini), 451 a Cesena (di cui 180 ai bambini), 499 a Forlì (di cui 222 ai bambini), 494 a Rimini (di cui 289 ai bambini).

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.667 casi, seguita da Modena (1.968) e Rimini (1.447). Poi Cesena (991), Ravenna (966), Ferrara (959); quindi Piacenza (658), Forlì (647), Circondario Imolese (442) e Parma (427). Infine, Reggio Emilia (17 a cui saranno aggiunti 1.429 casi non ancora conteggiati).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.275 tamponi molecolari, per un totale di 7.754.349. A questi si aggiungono anche 22.430 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.866 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 490.346. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 311.690 (+8.301). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 309.085 (+8.239), il 99,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 22 decessi: 1 in provincia di Piacenza (una donna di 80 anni); 4 in provincia di Parma (due donne, di 77 e 91 anni, e due uomini di 70 e 74 anni); 2 in provincia di Modena (un uomo di 77 anni e una donna di 100); 9 in provincia di Bologna (4 uomini, rispettivamente di 76,77 e 83 anni – questi ultimi registrati dall’Ausl Ferrara – e 94 anni; 5 donne, rispettivamente di 54, 74, 88, 90 e 95 anni); 2 a Ferrara (1 donna di 61 anni e 1 uomo di 80), 1 a Ravenna (una donna di 56 anni), 1 a Forlì-Cesena (1 uomo di 71 anni) e 1 a Rimini (un uomo di 82 anni). Infine, 1 caso riguarda un uomo di 68 anni residente fuori regione, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Bologna. Nessun decesso in provincia di Reggio Emilia.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.577.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 20 a Parma (+1); 17 a Reggio Emilia (-1); 19 a Modena (invariato); 30 a Bologna (-2); 10 a Imola (+1); 19 a Ferrara (+1); 7 a Ravenna (-1); 2 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 17 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 45.850 a Piacenza (+658), 63.816 a Parma (+427), 88.782 a Reggio Emilia (+17, a cui andranno aggiunti ulteriori 1.429 casi non registrati), 130.341 a Modena (+1.968), 166.246 a Bologna (+2.667), 25.262 a Imola (+442), 52.191 a Ferrara (+959), 73.781 a Ravenna (+966), 38.398 a Forlì (+647), 46.837 a Cesena (+991) e 85.109 a Rimini (+1.447).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 10 casi: 5 positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 5 in quanto giudicati non casi Covid-19. Inoltre, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, é stato eliminato 1 deceduto dalla provincia di Parma, inserito erroneamente.