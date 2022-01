Come richiesto ho letto il report sviluppato dalla Agriconsulting spa, per conto della Regione Emila -Romagna, che mi hai tramesso relativo al sostegno ai giovani nel comparto agricolo.

L’indagine, fatta nel 2020, ha coinvolto n. 38 giovani agricoltori neo insediatosi, su un totale di n. 339 giovani ammessi al finanziamento regionale, che hanno concluso i propri investimenti entro il 31/12/2018. L’analisi riguarda le caratteristiche dei beneficiari, gli aspetti motivazionali legati all’insediamento e gli obiettivi degli investimenti effettuati. Il contributo pubblico richiesto ha interessato l’operazione 6.1.01 “Aiuto all’avviamento di impresa per giovani agricoltori” in modalità pacchetto giovani (attivazione congiunta con l’operazione 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio per primo insediamento) che in modalità non pacchetto , richiesta di solo accesso all’operazione 6.1.01.La prima considerazione che mi viene da farti è il limitato numero delle aziende campionate. Nei sei mesi di rilevazione, periodo febbraio- luglio, si avrebbe avuto il tempo di ampliare l’intervista ad un numero superiore di giovani, almeno il doppio di quelle fatte. La motivazione risiede nella estrema complessità della realtà agricola che varia da territorio a territorio. L’intervista semplifica molto dividendo le aziende fra quelle in zona montana e quelle in zona di pianura. A ciò devo aggiungere una certa difficoltà ad interpretare le tabelle in mancanza di una più puntuale descrizione allegata dei numeri e della loro interpretazione.

Sottolineo comunque i dati che più mi sembrano interessanti sottoporre alla tua attenzione.

Gli insediamenti sono avvenuti prevalentemente attraverso il subentro in attività esistenti (65,8% dei casi). Di converso la creazione di nuove attività è stato del 34,2%. Nell’ 80% degli insediamenti sussistevano rapporti di parentela fra insediato e cedente, rappresentato generalmente dai genitori.

In termini assoluti, se ho ben interpretato la tabella, abbiamo quindi 5 insediamenti con acquisto di terreni, 19 con affitto di terreni, 2 insediamenti fatti tramite successione ereditaria e 12 dove il giovane è entrato nella compagine societaria già esistente.

Il 92,1% dei giovani insediati ha un titolo di studio uguale o maggiore al diploma di scuola superiore. Prima dell’insediamento in azienda solo il 47,4% degli interessati era attivo in agricoltura. Bel il 36,8% proveniva dall’industria, servizi e altre occupazioni. A questi si aggiungono un 10,5% di studenti e un 5,3% di senza occupazione.

Le motivazioni che hanno portato i giovani (eta media 27,2 anni) ad insediarsi nel comparto agricolo sono in ordine decrescente:

Realizzazione di una idea imprenditoriale (il 35%),

Prosecuzione dell’attività familiare (il 27,5%)

Beneficiare del vivere in campagna (il 27,5%)

Aumentare il reddito familiare/ aziendale (il 10%).

Nota . In merito alla motivazione legata all’aumento del reddito era necessario approfondire la ricerca visto il sentimento che si respira da molti anni in campagna , ancora più evidente negli ultimi 5 anni, di fortissima preoccupazione sulla tenuta economica e finanziaria delle aziende agricole, a conduzione familiare e non.

4) In merito agli obiettivi degli investimenti effettuati la principale finalità è stata individuata dagli intervistati nella acquisizione di macchine, attrezzature e impianti ( 53,8% delle risposte) e nella costruzione / ristrutturazione di fabbricati e/o nella realizzazione di miglioramenti fondiari ( solo il 12,3% delle risposte). Significative, a parer mio, le percentuali di chi ha indicato come finalità prevalente la sostenibilità ambientale ( 13,8%), (se ho compreso bene di questi solo il 42,3% è impegnato a ridurre l’impronta ecologica della propria attività tramite una riduzione di consumo delle risorse naturali.), l’introduzione di nuove colture / allevamenti ( lo 10,8%) e l’introduzione ex novo di attività connesse prima non esercitate (1,5%)

Nota. Nonostante le finalità ambientali degli investimenti realizzati non rappresenti il principale obiettivo dei giovani, la ricerca sottolinea che una quota di essi, pari al 92,1%, ha migliorato le performance aziendali in materia ambientale della propria azienda, nello specifico:

il 7,9% ha incrementato la produzione energetica da fonti rinnovabili e/o risparmio energetico,

il 5,3% ha ridotto il consumo di acqua irrigua,

il 86,8% ha migliorato la sicurezza sul lavoro*

il 60,5% ha attivato altri miglioramenti ambientali focalizzati principalmente sulla riduzione nella dispersione di prodotti fitosanitari.

* Non riesco a cogliere la relazione fra miglioramenti ambientali e questo punto, a meno che non si sia dato un valore ambientale all’acquisizione di macchinari più rispettosi dell’ambiente che hanno sostituito vecchie attrezzature non più in regola con le norme sulla sicurezza.

5) In merito alla digitalizzazione di questi nuovi imprenditori abbiamo nella tabella di riferimento che l’uso più rilevante di Internet (47,4%) è relativo alla ricerca di nuovi prodotti e nuove tecniche riferibili alle zone dove è insediata l’azienda. In fondo alla graduatoria, a pari merito (13,2%) abbiamo sia la possibilità di commercializzare i prodotti aziendali che la ricerca di nuove opportunità commerciali.

Non entro in merito alla tabella 71 relativa alle adesioni dei giovani alle organizzazioni di mercato, ma chiudo questa breve sintesi riportando il numero dei giovani (81,6%) a conoscenza dei punteggi previsti dai bandi per le diverse tipologie di investimento e che il 50% dei giovani ha dichiarato che le scelte sono state condizionate dai punteggi di priorità previsti dai Bandi Regionali.

Agriconsulting spa chiosa su questi dati nella seguente maniera “ Il dato sottolinea l’importanza delle attività di comunicazione e diffusione delle informazioni nell’indirizzare le scelte imprenditoriali verso le strategie perseguite dalla P.A nell’attuazione delle politiche”.

Compiuta questa breve sintesi ti sottopongo le mie personali considerazioni. La prima è che questa intervista sia superata dagli eventi pandemici e dalla oramai conclamato cambiamento climatico di cui gran parte delle istituzioni, delle imprese , della gente comune ha preso atto. L’analisi fatta è come avere guardato una stella lontana anni luce da noi, stiamo guardando gli effetti di un passato che questi eventi hanno modificato e stanno modificando a una velocità impressionante, con effetti reali e tangibili sul nostro modo di vivere, lavorare, intraprendere , commercializzare ecc.

Tornando alla ricerca la domanda che mi sono fatto su quei numeri è quanto di quei giovani neo insediati, che vogliono ritornare alla terra, lo facciano come produttori o come imprenditori. L’impressione che ho ricavato è che vi tornino più come produttori. Infatti la maggior parte degli investimenti sono di tipo tradizionale, legati alle attrezzature, di precisione o meno. In questo incentivati dalle indicazioni (punteggi di priorità) della Regione. Dalla non semplice lettura della tab. 71 sembra che la maggior parte dei neo insediati non appartenga ad AOP e OP, ma attui la vendita diretta su mercati locali o direttamente in azienda. Pochissimi come già illustrato tramite

Sviluppo e-commerce

La lettura di questo report conferma una attuazione da parte delle istituzioni di una politica datata incentrata sulla “industrializzazione” del settore, sul consolidamento e rafforzamento di un regime tecnologico “ dominante” verso imprese familiari che purtroppo non hanno una struttura aziendale

( Superficie agricola utilizzata media in zona montana di ha 63,8 e in zona di pianura di ha 43,5) tale, in linea generale, da non sopportare i costi necessari a produrre ricavi adeguati , ma anzi che hanno una tendenza sempre più a ridursi. Qui si apre un ragionamento da affrontare nel breve su quali scelte compere nel settore per contrastare il cambiamento climatico in atto e che porteranno nel medio periodo a dare risposte su due grandi problemi: avere risorse agricole certe e commisurate alla dimensione della popolazione ( con costi abbordabili), il controllo delle risorse naturali come l’acqua potabile e il mantenimento sempre più necessario di presidio umano nei territori rurali, specie nelle zone collinari e montane, ai fini della gestione ambientale di questi territori. Siamo in una “terra di mezzo”, un periodo di transizione fra il “vecchio mondo” e il “nuovo mondo”, che deve portare il sistema politico a gestire le risorse : umane, finanziarie, naturali, ambientali in maniera innovativa rompendo con una visione nata negli anni 50 del secolo scorso. Le modalità di produzione delle commodities agricole vanno ripensate, ovvero vanno innovate le modalità di produzioni legate non ad aziende coltivatrici a conduzione familiare, ma bensì capitalistiche, ad altissimo contenuto di investimenti tecnologici e di capitale terra in sintonia con i dettami di salvaguardia ambientale. Le nostre aziende a conduzione familiare , sempre più in via di esaurimento ( se non erro in Italia nel 2020 erano attive circa un milioni di partite IVA di cui circa 600.000 condotte da coltivatori dirette, nel 2010 il numero delle aziende agricole , forestali e zootecniche era di circa 1.620.000, nel 2000 questo numero era di 2.620.000) devono gestire il territorio, specie in zone sensibili, produrre ambiente , biodiversità, prodotti di qualità tipici, con riconoscimenti economico reale, emozioni, Non si può pensare che il ritorno di 10.000/ 20.000 giovani in agricoltura , a livello nazionale, possa fare mettere indietro le lancette della nostra storia.

Questo processo richiede un sistema politico e istituzionale, soprattutto in ambito locale, che coordini e faccia da punto di riferimento, facilitando e supportando una progettazione territorialela più inclusiva possibile. Influenzando quindi i grandi interessi economici che si sono venuti a creare negli anni che condizionano e monopolizzano le possibilità di sviluppo innovative.

Per fare un esempio non banale di ciò che accade basta prendere atto che dal 2007 abbiamo tramite gli OCM ortofrutta (Organizzazione comune di mercato) , strumenti della UE, finanziamenti a fondo perduto , tramite l’Ente Regionale, ai piani operativi delle AOP e delle OP, che finanziano a loro volta i produttori con logiche di sviluppo “industriali”. La maggior parte di questi enti economici hanno sede legale nella nostra regione e dovrebbero valorizzare e promuovere le produzioni. Orbene leggendo i Rapporti annuali agroalimentari patrocinati dalla Regione e dalla Unione delle CCIIAA regionale, elaborati dall’Università, si evince che dal 2007 sono stati dati circa un miliardo di euro, soldi dei cittadini. Conclusione abbiamo AOP, OP, coop agricole e privati in discreta salute economica e finanziaria, ma i prezzi riconosciuti alle aziende agricole , socie e non, sono per la maggior parte delle volte sotto i costi di produzione e quando sono pari o maggiori non abbiamo le produzioni necessarie a garantire un reddito aziendale minimo vitale, senza parlare dei prezzi al consumo che sono di solito dalle 10 alle X volte maggiori di quelli dati agli agricoltori. Quindi anche l’industrializzazione del settore agricole per avere prezzi bassi al consumonon si è avverato, almeno in Italia. Quindi non farebbe male riflettere e verificare come sono stati spesi questi soldi, ma aggiungo anche quali risultati abbiamo avuto nelle aziende agricole finanziate dalle misure ricordate all’inizio almeno nel periodo di programmazione 2014-2021.

In ultimo, per non tediarti troppo, vorrei porre la tua attenzione sulla necessità di investire sulla messa in autonomia energetica delle aziende agricole, non solo si dovrebbe ragionare sul loro utilizzo come strumenti di assorbimento della CO2 tramite appositi investimenti colturali legati alla conservazionee produzione di biodiversità. Capisco che gli interessi che ci hanno portato fino a qui esistono ancora e come tutte i grandi cambiamenti dovremmo aspettare di farci davvero male prima di prendere coscienza di ciò.

(Roberto Muccinelli)

Estratto documento valutazione impatto giovani (1)