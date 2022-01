Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 40 decessi (come ieri). I positivi sono 20.650 (ieri 17.977) con 80.892 tamponi (ieri 91.456), per un indice di positività al 25,5% (ieri 30%). L’età media dei nuovi positivi è di 36 anni. 3.099 i guariti. I casi attivi sono 340.947 (+ 17.511).

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 149 (-2 rispetto a ieri, pari a -1,3%); l’età media è di 61,8 anni. Sul totale, 89 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 59,9 anni), il 59,7%; 60 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,5 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.412 (-29 rispetto a ieri, -1,2%), età media 69,7 anni.

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 591 (ieri 518). Sono 11 i ricoverati nelle terapie intensive (+ 1).

In regione segnalati 40 decessi (ieri 40): 6 in provincia di Piacenza (tre uomini di 71, 74 e 79 anni, quest’ultimo registrato dalla Ausl di Parma, e tre donne di 76, 91 e 92 anni); 7 in provincia di Parma (quattro uomini di 53, 61, 85 e 91 anni e tre donne di 61, 84 e 91 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 101 anni); 4 in provincia di Modena (tre uomini di 81, 86 e 96 anni e una donna di 78 anni); 8 in provincia di Bologna (tre uomini di 86, 89 e 93 anni e cinque donne di 69, 88, 91, 94 e 98 anni); 7 in provincia di Ferrara (due uomini di 64 e 78 anni e cinque donne di 75, 78, 88, 92 e 94 anni); 4 in provincia di Ravenna (quattro uomini di 63, 64, 85 e 90 anni); 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 66 anni); 2 a Rimini (due uomini di 51 e 73 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.657.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 380 decessi (ieri 434). 192.320 positivi (ieri 228.179), con 1.181.889 tamponi (ieri 1.481.349), per un tasso di positività al 16,3% (ieri 14,4%). In calo le Terapie intensive: – 27, ricoverati con sintomi: + 52. I guariti sono 136.152.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria,

Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Campania.

Zona arancione: Valle d’Aosta

Aggiornamento ore 12 del 19 gennaio (dati del 18 gennaio)

Terapie intensive: – 27 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 134 (ieri 150), per un totale di 1.688 ricoverati.

I morti da inizio pandemia sono 142.205, i casi complessivi 9.219.391. Casi attivi: 2.626.590 (nelle 24 ore + 64.434).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 19.500 (+ 52). Isolamenti domiciliari: 2.605.402 (ieri 2.540.993).

I guariti nelle 24 ore sono 136.152 per un totale di 6.450.596.

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

591 i nuovi casi positivi: 124 di età fino a 14 anni, 56 dai 15 ai 24 anni, 169 tra i 25 e i 44 anni, 183 tra i 45 e i 64 anni e 59 dai 65 anni in poi.

559 guariti. Sono 5737 i casi attivi mentre sono 26.371 i casi totali da inizio pandemia. Sono 11 i cittadini del circondario in Terapia intensiva.

Vaccinazioni

Ieri negli hub aziendali sono state vaccinate 1297 persone: 1086 terze dosi, 161 seconde dosi e 50 prime dosi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 855.192 casi di positività, 20.650 in più rispetto a ieri, su un totale di 80.892 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 31.972 molecolari e 48.920 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,5%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.227.395 dosi; sul totale sono 3.662.865 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,1%. Le terze dosi fatte sono 1.986.672.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 20 a Parma (-2); 18 a Reggio Emilia (+1); 19 a Modena (invariato); 33 a Bologna (+2); 11 a Imola (+1); 13 a Ferrara (-2); 11 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (-1); 2 a Cesena (invariato); 15 a Rimini (invariato).

Contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.331 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 173.140); a seguire Modena (2.742 su 135.693), Reggio Emilia (2.474 su 93.615) e Parma (2.203 su 67.771); poi Ravenna (2.048 su 77.311), Rimini (1.832 su 88.244), Ferrara (1.651 su 54.515), Cesena (1.549 su 48.946). Quindi Piacenza (1.263 su 49.520), Forlì (966 su 40.066) e, infine, il Circondario Imolese (591, su un totale dall’inizio dell’epidemia di 26.371).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 340.947 (+17.511). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 338.386 (+17.542), il 99,2% del totale dei casi attivi.

Guariti

Le persone complessivamente guarite sono 3.099 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 499.588.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 4 casi, positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare