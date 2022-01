Imola. Matteo Berrettini che gioca su un campo da tennis in terra battuta, creato sulla griglia di partenza dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, contro Jannik Sinner oppure uno degli altri dieci italiani che in classifica sono fra i primi cento nel mondo.

Un sogno che diventerà realtà nella primavera del 2023 su dichiarazione in un video dello stesso Berrettini, la prima volta in assoluto del tennis all’interno di un autodromo grazie alle istituzioni locali e a Formula Imola che hanno collaborato con la CCLab, società di consulenza attiva nel campo della comunicazione da anni che ha voluto tale “prima” in Italia per quello che si chiama già “Tennis on the Racetrack 2023”.

Il sindaco Marco Panieri ha sottolineato come “stiamo sviluppando sempre di più la polifunzionalità dell’autodromo dopo un Campionato mondiale di ciclismo, due Gp di F1 e altre manifestazioni sportive. Il tennis è molto praticato in città e avremo il top proprio nel 2023 quando spegneremo 70 candeline dalla nascita dell’autodromo che stiamo ulteriormente rilanciando in modo che sia utile per la collettività in vista della ripresa dalla pandemia”.

L’assessore all’Autodromo Elena Penazzi si è detta “orgogliosa di portate a Imola un campione come Berrettini, attuale numero 7 del mondo e finalista a Wimbledon lo scorso anno, insieme con altri giganti di tale sport. Si tratta di un ennesimo modo per lavorare sulla sostenibilità, lo facciamo già sulla sicurezza stradale e sull’inclusività dell’impianto sul Santerno”.

Per il presidente del Con.Ami Fabio Bacchilega “è un altro passo del progetto ‘Terre&Motori” per valorizzare tutto il territorio dei 23 Comuni che aderiscono al nostro Consorzio, di cui Imola ha la grande maggioranza, nei settori del manifatturiero, dell’agricoltura, delle arti, della cultura e delle tante altre cose che i nostri borghi possono offrire”.

Il “padrone di casa”, presidente di Formula Imola Gian Carlo Minardi ha dichiarato che “dopo un anno dal mio arrivo come presidente, avere un ‘botto’ del valore di Berrettini è una gran bel lancio sperando per il 2023 di esserci messi alle spalle la pandemia. Ricordo, tanti anni fa, quando arrivava Clay Regazzoni che voleva sempre giocare a tennis. Fra il mondo dei motori e quello del tennis, c’è un legame più forte di quanto sembri. Infatti la pallina, nel servizio, può superare i 250 km/h, quasi quanto una vettura di Formula Uno”.

Sulla stessa linea anche il direttore di Formula Imola Pietro Benvenuti: “Non avevo mai pensato che sarebbe stato possibile portre un tale evento dentro all’autodromo. Invece, grazie al grande lavoro di squadra e a un po’ di fortuna che serve sempre nelle grandi imprese, avremo il tennis italiano nel periodo di suo massimo livello”.

L’ex arbitro di tennis Atp, 2000 partite in tutto il mondo da Wimbledon alla Coppa Davis Giorgio Tarantola ha spiegato i particolari della manifestazione: “Si giocherà a maggio 2023 dopo la finale di Roma e prima del Roland Garros su un campo in terra battuta che realizzeremo sulla griglia di partenza con attorno tribune per ospitare, come invitate, 5000 persone a sedere. In campo otto giocatori che si sfideranno in tie-break fino ai 10 punti per un totale di circa tre ore di tennis partendo dai quarti di finali, poi le semifinali e la finale. In Italia non c’è mai stato come ora un gruppo di giocatori ricco e di gran classe”.

Infine, per CCLab Claudio Scopercio ha ricordato che “che siamo italiani, pur se lavoriamo spesso all’estero, e quindi ci teniamo a portare nel nostro paese un evento unico. Potremo usufruire di alcune strutture già presenti in autodromo, due tribune, accessi in sicurezza, utilizzare spazi per gli sponsor, per il food and beverage, insomma tante cose. Il tennis e il motorismo sembrano due sport molto distanti ma non è così. Ci sono in Francia fabbriche di pneumatici prestigiose che realizzano anche palline e parti di scarpe per il tennis. Puntiamo ad avere circa 500mila spettatori in Italia e a raggiungere 15 milioni di persone attrverso la tv in tutto il mondo, anche di un target di non soli appassionati di tennis”.

(Massimo Mongardi)