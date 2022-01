Imola. Il Comune continua la propria azione a sostegno del rilancio delle attività economiche, dopo le chiusure e limitazioni imposte dalle misure di contrasto alla pandemia. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera che proroga fino al 31 marzo prossimo le disposizioni straordinarie in materia di canone concessione suolo per i pubblici esercizi e per consentire l’occupazione di suolo pubblico per spazi all’aperto annessi ad attività artigianali del settore alimentare, anche in deroga temporanea a regolamenti ed ordinanze comunali.

Si tratta della proroga di misure che il Comune ha adottato per la prima volta rispettivamente nel maggio 2020 e nel luglio 2020, che ha poi rinnovato fino al 31 dicembre 2021, e che ha messo in campo come strumento di contrasto alla diffusione della pandemia, favorendo il distanziamento proprio attraverso l’ampliamento temporaneo delle attività economiche su aree esterne per lo stazionamento ed il consumo da parte della clientela.

La decisione di proroga ulteriormente queste misure al 31 marzo è stata presa dal Comune dato atto che, con D.L. n. 221 del 23 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, fino al 31.03.2022, dello stato d’emergenza disposto in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

“Alla luce del nuovo provvedimento del Governo, abbiamo deciso di prolungare le agevolazioni sulla concessione del suolo per i pubblici esercizi e le attività artigianali, per proseguire nel sostegno fin qui dato, in continuità con quanto fatto nel 2021 e 2020, sperando di uscire nel frattempo da questa situazione emergenziale. I prossimi mesi saranno dedicati anche nel trovare una strada per il proseguo dell’anno, avvicinandosi fra l’altro la bella stagione, concordando una soluzione per i mesi successivi, insieme alle associazioni del commercio e dell’artigianato”, fa sapere Pierangelo Raffini, assessore alle Attività produttive e centro storico.

Le disposizioni prorogate – Ecco, nel dettaglio le misure prorogate dall’Amministrazione comunale: