Imola. La mozione del gruppo “Imola Corre” per sollecitare l’installazione di servizi di videosorveglianza nelle zone della città dove è reiterato il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, promuovere azioni dimostrative ed educative che coinvolgano la cittadinanza e per promuovere una campagna di promozione della raccolta differenziata, è stata approvata dal consiglio comunale.

In un clima di stretta collaborazione con la giunta, che ha già introdotto misure per agevolare i cittadini nello smaltimento degli scarti ingombranti, come l’ampliamento dell’orario di apertura dell’isola ecologica, dobbiamo proseguire su questa direzione, già tracciata dal Comune con la richiesta ai volontari delle guardie ambientali di intensificare la loro presenza sul territorio e con l’organizzazione insieme al CEAS di iniziative educative rivolte alle scuole e alla Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze.



“Come gruppo Imola Corre siamo soddisfatti dell’approvazione della mozione che abbiamo presentato in consiglio comunale, come richiesto a gran voce dai cittadini. Il problema de ll’abbandono dei rifiuti accanto ai cassonetti dell’immondizia è diventato in alcuni casi insostenibile, soprattutto nella zona industriale, nel centro storico e nelle frazioni – spiega il capogruppo Alan Manara -. Anche se tra le forze politiche non è mancato il dibattito e per qualcuno non è corretto raccogliere i rifiuti degli altri, noi ringraziamo le associazioni di volontariato che organizzano le giornate di raccolta, e chi continua a partecipare a queste iniziative di educazione”