I dati del report settimanale della Cabina di regia del ministero della Salute nella settimana tra il 10 e 16 gennaio conferma la crescita dell’incidenza, 2011 casi su 100mila abitanti, mentre vi è una leggera flessione dell’ Rt,1,3. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica si attesta al 31,6% e i terapia intensiva al 17,3%. “Dopo dodici settimane di crescita continua, si osservano ora dei segnali di stabilizzazione dell’incidenza, della trasmissibilità sui casi ricoverati in ospedale e dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva – si legge nel comunicato -. Si confermano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti. Lo scenario attuale dell’utilizzo dei servizi ospedalieri rende necessario evitare un aggravamento ulteriore delle condizioni di sovraccarico dei servizi sanitari, già oggi fortemente impegnati. Alla luce della elevata incidenza e della circolazione della variante Omicron di Sars-CoV-2, è necessario il rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e riducendo le occasioni di contatto ed evitando in particolare situazioni di assembramento”.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione.

La situazione sanitaria

Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 29 decessi (come ieri). I positivi sono 17.887 (ieri 20.654) con 75.815 tamponi (ieri 79.424), per un indice di positività al 23,6% (ieri 26%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 34,9 anni. 7.842 i guariti. I casi attivi sono 358.150 (+ 10.016).

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 142 ( -3 rispetto a ieri, pari a -2,1%) l’età media è di 62,7 anni. Sul totale, 84 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,8 anni), il 59,1 %; 58 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.467 (+8 rispetto a ieri, +0,3%), età media 69,8 anni.

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 595 (ieri 623). Sono 10 i ricoverati nelle terapie intensive (+ 1).

In regione segnalati 29 decessi (come ieri): 2 in provincia di Piacenza (un uomo e una donna entrambi di 97 anni); 2 in provincia di Parma (due donne di 85 e 76 anni); 3 in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 96 e 82 anni, una donna di 80 anni); 1 in provincia di Modena (un uomo di 80 anni); 5 in provincia di Bologna (tre uomini di 92, 91 e 79 anni, due donne di 91 e 89 anni); 2 in provincia di Ferrara (due donne di 92 e 71 anni); 4 in provincia di Ravenna (un uomo di 95 anni e tre donne di 98,96 e 87 anni); 6 in provincia di Forlì-Cesena (tre uomini di 97, 80 e 72 anni, tre donne di 88, 80 e 77 anni); 4 in provincia di Rimini (due uomini di 93 e 87 anni; una donna di 79 e una bambina di 12 anni, affetta da gravi pluripatologie pregresse).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.748.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 333 decessi (ieri 373). 171.263 positivi (ieri 179.106), con 1.043.649 tamponi (ieri 1.117.553), per un tasso di positività al 16,4% (ieri 16%). In calo le Terapie intensive: – 31, in calo i ricoverati con sintomi: – 43. I guariti sono 148.756.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Umbria.

Zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna.

Zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia.

Aggiornamento ore 12 del 22 gennaio (dati del 21 gennaio)

Terapie intensive: – 31 rispetto a 24 ore fa, i nuovi ingressi sono 121 (ieri 148), per un totale di 1.676 ricoverati.

I morti da inizio pandemia sono 143.296, i casi complessivi 9.781.191. Casi attivi: 2.723.949 (nelle 24 ore + 28.246).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 19.442 (- 43). Isolamenti domiciliari: 2.702.831 (ieri 2.674.511).

I guariti nelle 24 ore sono 148.756 per un totale di 6.913.946.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 913.835 casi di positività, 17.887 in più rispetto a ieri, su un totale di 75.815 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 25.881 molecolari e 49.934 test antigenici rapidi.

Questo il dato comunicato al ministero della Salute. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,6%. Vanno aggiunti 1.350 nuovi casi registrati a Ferrara e provincia da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare da parte della Ausl. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 19.237 casi.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 9.356.266 dosi; sul totale sono 3.674.726 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,4%. Le terze dosi fatte sono 2.088.807.

Ricoveri

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 20 a Parma (+2); 14 a Reggio Emilia (-2); 21 a Modena (-2); 35 a Bologna (-1); 10 a Imola (+1); 10 a Ferrara (-2); 7 a Ravenna (+1); 3 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 12 a Rimini (invariato).

Contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.443 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 184.273); a seguire Modena (3.321 su 145.552), Reggio Emilia (2.176 su 100.557), Ravenna (1.952 su 83.314), Rimini (1.706 su 93.601), Parma (1.598 su 73.055). Seguono Forlì (1.053 su 43.120), Piacenza (1.010 su 52.613), Cesena (970 su 52.341), il Circondario Imolese (595 su 28.486). Infine, Ferrara con 63 nuovi casi (vanno però considerati i 1.350 non comunicati al ministero della Salute e recuperati nei prossimi giorni), su un totale da inizio epidemia di 56.923.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 358.150 (+10.016). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 355.541 (+10.011), il 99,3% del totale dei casi attivi.

Guariti

Le persone complessivamente guarite sono 7.842 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 540.937.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 10 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare, e 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.