Imola. Sta per avvicinarsi l’appuntamento sportivo “33° torneo Cavina Un pozzo per l Africa”, scenderanno in campo squadre di calcio a 5 per rincorrere la vetta della classifica.

Ma la vittoria, dicono dalla presidenza Alex Dovesi e Dino Zanoni dell’associazione , l’abbiamo vinta tutti , scendendo in campo per uno scopo benefico, ovvero raccogliere fondi per la realizzazione di un pozzo a Gitare in Kenya, dove le suore di Santa Maria Teresa di Imola hanno le missioni e appunto in progetto di costruire un pozzo .

E’ bello vedere la riuscita di questo evento ,ciò, dimostra che esiste ancora voglia di aiutare chi ha bisogno. La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà.

Il torneo si svolgerà a eliminazione diretta con sei squadre , quarti di finale , ripescaggio miglior perdente, semifinali e finali terzo e quarto posto ,primo e secondo con le regole del CSI regionale, arbitri CSI, due tempi da 25 minuti l’uno.

Per informazioni, Dino Zanoni 3294024385.