Imola. Annullate le date del 4 e 5 gennaio, la scuola di pallavolo Diffusione Sport Imola ha deciso che la nuova collocazione della 16esima edizione di Babyvolley sarà il 14 e 15 aprile 2022. Il torneo nazionale giovanile trova quindi una nuova collocazione nella settimana di Pasqua anche se probabilmente potrebbe dover ridurre i numeri di squadre accolte in quanto nello stesso periodo a Imola potrebbero esserci tornei di altre discipline.

“Purtroppo la situazione di emergenza sanitaria continua a creare difficoltà – dichiara Pasquale De Simone coordinatore del torneo – dopo aver annullato la data di Babyvolley di gennaio nei giorni successivi abbiamo anche sospeso tutte le attività dei nostri gruppi. Solo in questi giorni, a distanza di un mese stiamo ripartendo con le squadre agonistiche e i gruppi di avviamento. Molte squadre iscritte a Babyvolley che avevano già prenotato la permanenza in hotel a Imola versando un acconto non hanno richiesto la restituzione dell’importo dichiarandosi disponibili a partecipare al torneo nella nuova data. Questo ci permette di contare su un numero importante di squadre sicure di venire a Imola”.

Il torneo si svolgerà in sicurezza con le gare che seguiranno i protocolli sanitari della Fipav, in vigore da inizio stagione, che hanno già dimostrato la loro efficacia in questi mesi di attività agonistica con i campionati di tutte le serie e categorie. Inoltre per evitare ulteriori problematiche ogni categoria si disputerà nello stesso impianto e quindi con assenza di rotazioni di squadre. Questo però comporta dover utilizzare più spazi e più persone nell’organizzazione ma la scuola di pallavolo Diffusione Sport in più di un’occasione si è distinta per l’efficienza del suo staff.

Babyvolley 2022 avrà inizio alle 10 di giovedì 14 aprile e si concluderà venerdì 15 aprile con tutte le finali a partire dalle 15 in varie palestre di Imola. Per quanto riguarda l’ospitalità delle delegazioni ufficiali e genitori provenienti da fuori regione che accompagnano i figli, se ne occuperanno le strutture alberghiere che hanno l’esperienza, gli strumenti e soprattutto le certificazioni per ospitarli in sicurezza.

“Il nostro obiettivo – conclude De Simone – è riuscire a portare di nuovo le finali delle categorie maggiori al Pala Ruggi con cerimonia di premiazione contemporanea di tutte le squadre partecipanti. Sarebbe una bella emozione e un importante segnale di ritorno alla normalità”.