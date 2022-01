Da giovani, ma anche e soprattutto in età avanzata, molte donne possono andare incontro a problemi più o meno importanti alle vie urinarie. Esempio tipico sono le cistiti, un disturbo causato da un’infiammazione della mucosa vescicale legato a diverse cause, come debilitazione del sistema immunitario, affaticamento fisico o mentale, scarsa igiene intima ed altro.

Curare correttamente la cistite sin dal primo episodio può fermare il circolo vizioso delle ricadute. La cistite ha in genere un decorso benigno e si risolve generalmente con un aumento dell’apporto idrico e un breve trattamento antibiotico. La terapia delle infezioni delle basse vie urinarie si basa sull’impiego di farmaci antibiotici la cui efficacia sui più comuni germi uropatogeni è nota. La terapia dovrebbe prevedere la minor durata possibile allo scopo di minimizzarne gli effetti collaterali ed il costo. Generalmente una terapia antibiotica di 3 giorni è sufficiente ad eradicare l’infezione microbica.

Per accelerare il processo di guarigione dalla cistite, si può però ricorrere a degli integratori specifici per le vie urinarie, commenta uno dei farmacisti della farmacia online Viata.it.

Gli integratori per le vie urinarie dedicati alla donna possono dare benefici identici se non superiori senza per questo abbassare le difese immunitarie, intossicare l’organismo e pesare sul fisico, in quanto formulati con ingredienti per la gran parte di origine vegetale come la betulla o il mirtillo rosso, ottimi per favorire le normali funzionalità del sistema urinario e migliorare il drenaggio dei liquidi nel corpo. Assumere gli integratori secondo le modalità riportate nel foglietto illustrativo è un’azione semplice, veloce e alla portata di tutti, l’ideale per tornare in forma senza bisogno di ricette e consulenze mediche.

Gli integratori più efficaci sono quelli contenenti D-mannosio e mirtillo rosso, che svolgono la funzione di pulire le vie urinarie e favoriscono altresì le naturali difese dell’organismo, ma vanno bene anche quelli ricchi di acetilcisteina, semi di pompelmo e fermenti lattici. Gli integratori probiotioci agiscono in maniera efficace, ripristinando e preservando l’equilibrio della microflora batterica intestinale, essi rafforzano la naturale protezione delle mucose dalla penetrazione dei batteri.

Durante il corso della sua vita, circa una donna su due almeno dovrà fare i conti con un’infezione delle vie urinarie, una condizione benigna in grado di causare comunque sintomi piuttosto fastidiosi, come la sensazione di bruciore durante la minzione e un bisogno persistente di urinare, sebbene la quantità di urina sia molto inferiore al normale. È dunque importante trattare queste infiammazioni per tempo per evitare conseguenze peggiori e prevenirne la ricomparsa.