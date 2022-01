Imola. Al termine della riunione della Conferenza capigruppo del 24 gennaio Francesca Degli Esposti ha annunciato le dimissioni da capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale. Nuova presidente del gruppo è la consigliera Bruna Gualandi.

La neo capogruppo, nata a Imola il 12 febbraio 62 anni, è figlia di Enrico Gualandi, sindaco di Imola dal 1971 al 1976, poi deputato Pci fino al 1987. Diploma al liceo classico e laurea in Economia, Bruna ha sempre lavorato negli enti locali: dal 1983 al 1996 è stata responsabile del servizio Ragioneria del Comune di Imola, poi è stata per un anno e mezzo dirigente del settore Finanziario del Comune di Faenza per poi tornare, nel febbraio 1998 a Imola come dirigente del settore Finanziario del Comune. Sicuramente ha una forte competenza amministrativa, ora dovrà dimostrare di avere anche il “fiuto politico” raffinato del padre, purtroppo scomparso da tempo.

Degli Esposti: “Ricoprire l’incarico di capogruppo del gruppo consiliare del Partito Democratico è stata per me un’esperienza molto positiva e mi ha permesso, in questo anno e mezzo, di dare il mio contributo alla città. A seguito del congresso del Pd territoriale ho ritenuto opportuno passare il testimone a una collega consigliera che ha sempre dimostrato competenza, passione politica e una visione della città di centrosinistra. In questo anno e mezzo di amministrazione, grazie anche al contributo del nostro gruppo consigliare e di tutta la maggioranza, sono stati raggiunti risultati positivi per Imola, risultati che stanno portando a una reale crescita della nostra comunità, grazie a una visione a lungo termine che vede la città sempre più europeista, solidale e connessa con la propria cittadinanza. Nei prossimi mesi ci aspettano sfide importanti e sono certa che Bruna Gualandi interpreterà al meglio il ruolo di guida del gruppo del Partito Democratico, un gruppo coeso e ricco di competenze, che hanno dato e daranno un grande valore aggiunto alla nostra città”.

Gualandi: “Ho affrontato la mia nuova esperienza di consigliera comunale con entusiasmo e impegno. In questo anno e poco più di attività ho visto un gruppo sempre più coeso, nonostante le difficoltà a vederci direttamente a causa del Covid. La guida della capogruppo Degli Esposti, equilibrata e competente, ha dato l’opportunità a ciascuno di crescere ed imparare. Sono orgogliosa di appartenere al gruppo consiliare Pd, composto da persone di esperienza, ma anche da giovani con tanta voglia di fare. Spero di essere all’altezza di questo incarico. Se riuscirò a condurre bene il gruppo, sarà soprattutto grazie alla collaborazione di tutte/i i miei colleghi consiglieri e all’impostazione dell’organizzazione già in essere, che intendo mantenere proprio per permettere a ciascuno di esprimersi al meglio”.