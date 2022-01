Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 38 decessi (ieri 40), di cui 2 nell’Ausl di Imola (una donna di 77 anni residente a Mordano e un uomo imolese di 86 anni). I positivi sono 13.561 (ieri 14.719) con 91.443 tamponi (ieri 35.301), per un indice di positività al 14,8% (ieri 41,7%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 34 anni. 6.229 i guariti. I casi attivi sono 383.976 (+ 7.294).

Terapie intensive e reparti Covid Emilia Romagna

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 150 (+2 rispetto a ieri, pari al +1,4%), l’età media è di 62,8 anni. Sul totale, 94 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,1 anni), il 62,7%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,8 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.594 (-31 rispetto a ieri, -1,2%), età media 70,2 anni.

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 283 (ieri 489). Sono 13 i ricoverati nelle terapie intensive (+ 1).

Decessi in Emilia Romagna

In regione segnalati 38 decessi (ieri 40): 1 in provincia di Piacenza (un uomo di 85 anni); 5 in provincia di Parma (due uomini di 64 e 76 anni, due donne di 82 e 92 anni e una terza donna di 71 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Piacenza); 2 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 88 e una donna di 89 anni); 3 in provincia di Modena (due uomini di 55 e 72 anni e una donna di 65 anni); 6 in provincia di Bologna (quattro uomini di 58, 79, 81 e 93 anni e due donne di 64 e 93 anni); 2 nel Circondario Imolese (un uomo di 86 e una donna di 77 anni); 3 in provincia di Ferrara (un uomo di 62 anni e due donne di 85 e 95 anni); 8 in provincia di Ravenna (cinque uomini di 78, 79 (due), 92 e uno di 95 anni e tre donne di 84, 94 e 95 anni); 3 in provincia di Forlì-Cesena (due uomini di 87 e 90 anni e una donna di 87 anni); 3 in provincia di Rimini (un uomo di 58 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Modena e due donne di 89 e 91 anni); 2 residenti fuori dall’Emilia-Romagna i cui decessi sono stati registrati rispettivamente dalle Ausl di Modena e di Ferrara: un uomo di 63 e una donna di 83 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.849.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 468 decessi (ieri 352). 186.740 positivi (ieri 77.696), con 1.397.245 tamponi (ieri 519.293), per un tasso di positività al 13,4% (ieri 15%). In calo le Terapie intensive: – 1, in crescita i ricoverati con sintomi: + 65. I guariti sono 231.500.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Umbria.

Zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna.

Zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia.

Aggiornamento ore 12 del 25 gennaio (dati del 24 gennaio)

Terapie intensive stabili, i nuovi ingressi sono 130 (ieri 101), per un totale di 1.684 ricoverati ( – 1).

I morti da inizio pandemia sono 144.343, i casi complessivi 10.212.621. In calo i casi attivi: 2.689.166 (nelle 24 ore – 20.691).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 20.027 (+ 65). Isolamenti domiciliari in calo: 2.667.445 (ieri 2.688.310).

I guariti nelle 24 ore sono 231.500 per un totale di 7.379.112.

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica

283 i nuovi casi positivi refertati: 49 di età fino a 14 anni, 23 dai 15 ai 24 anni, 110 tra i 25 e i 44 anni, 82 tra i 45 e i 64 anni e 19 dai 65 anni in poi. 60 autotesting di cui 38 positivi

637 i guariti. Sono 5889 i casi attivi mentre sono 29.918 i casi totali da inizio pandemia. Salgono a 13 i cittadini del circondario in Terapia intensiva.

Vaccinazioni

Negli hub aziendali sono state vaccinate 1244 persone: 1048 terze dosi, 155 seconde dosi e 41 prime dosi.

Modalità organizzative

L’Azienda sanitaria sta inviando Sms di promemoria ed invito alla vaccinazione agli assistiti che hanno superato i 120 gg dalla seconda dose e che non hanno ancora prenotato o effettuato la terza dose.

Si invitano i cittadini che hanno effettuato il tampone di diagnosi presso una farmacia (primo tampone positivo) a prenotare direttamente nella stessa farmacia il tampone di controllo per l’uscita dall’isolamento.

In questi giorni è stata ampliata la struttura del drive through dell’ospedale nuovo per aumentare in maniera sensibile il numero dei tamponi eseguibili nella giornata.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 961.666 casi di positività, 13.561 in più rispetto a ieri, su un totale di 91.443 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 26.755 molecolari e 64.688 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,8%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.466.073 dosi; sul totale sono 3.682.277 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,6%. Le terze dosi fatte sono 2.174.143.

Ricoveri terapie intensive

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 8 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 18 a Parma (-2); 15 a Reggio Emilia (+1); 23 a Modena (+3); 34 a Bologna (-1); 13 a Imola (+1); 12 a Ferrara (+1); 8 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (-2); 12 a Rimini (invariato).

Contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.105 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 195.330), seguita da Modena (2.522 su 152.748); poi Parma (1.488 su 76.575), Rimini (1.211 su 97.798) e Ravenna (1.208 su 88.018); quindi Reggio Emilia (811 su 105.144), Cesena (792 su 54.964), Ferrara (784 su 61.110) e Forlì (734 su 45.414). Infine, Piacenza (623 su 54.647) e il Circondario di Imola, con 283 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 29.918.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 383.976 (+7.294). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 381.232 (+7.323), il 99,3% del totale dei casi attivi.

Guariti

Le persone complessivamente guarite sono 6.229 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 562.841.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 21 casi, positivi a test antigenico, ma non confermati da tampone molecolare.

Report

