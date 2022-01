Dozza. Il progetto Polis-Eye entra nel vivo con l’installazione delle prime telecamere per la rilevazione di dati legati al comparto turistico. Un percorso sperimentale innovativo sull’intero territorio nazionale, con l’antico borgo medievale preso come modello di riferimento per l’analisi delle statistiche relative al settore del turismo, grazie all’ausilio di tecnologie di rilevazione avanzate.

Un’iniziativa che rientra nello schema di convenzione biennale sottoscritto dal municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per alimentare la progettualità Polis-Eye finalizzata all’elaborazione di precisi report sui flussi turistici connessi alla frequentazione del centro storico.

Da qui la necessità di posizionare un sofisticato impianto con rete sensoristica basato sulla tecnica della Visione Artificiale con la presenza di nove telecamere i cui costi gestionali e manutentivi sono a carico della stessa Enea. Moderni dispositivi in grado di rilevare ed inviare al server della piattaforma prototipale Polis-Eye una serie di dati che poi si convertiranno in utili informazioni da fornire ai principali portatori d’interesse tra i quali spiccano proprio le pubbliche amministrazioni. Lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni (Policy Support System) che consegnerà agli enti amministrativi un dettagliato resoconto numerico da consultare per mettere a fuoco le attività giornaliere e individuare i necessari accorgimenti in ottica futura.

Questa prima fase delle lavorazioni, che riguarda l’installazione di telecamere non utilizzate per la registrazione di immagini ma soltanto abilitate alla rilevazione numerica e al conteggio dei passaggi pedonali e veicolari, si sta concentrando sui varchi di accesso transitabili a piedi in direzione del centro e sui principali parcheggi a servizio del borgo.

L’operatività, avviata nel 2019, vede coinvolti 5 laboratori di ricerca industriale, GeoSmart.Lab, CIRI ICT dell’Università di Bologna, MechLav dell’Ateneo di Ferrara, AIRI dell’Università di Modena e Reggio Emilia e il laboratorio CROSS TEC di ENEA, ed è finanziata da POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Attiva, inoltre, la partecipazione di sei realtà partner tra le quali figura anche IF Imola Faenza Tourism Company.

“Siamo orgogliosi di vedere a Dozza, peraltro unico borgo inserito nel progetto Polis-Eye, le prime tracce concrete di quel percorso moderno e innovativo destinato a rivoluzionare la filosofia analitica di un comparto strategico in ambito nazionale come quello turistico – commenta il sindaco Luca Albertazzi -. L’ausilio di queste sofisticate tecnologie permetterà l’elaborazione di mirati report statistici che i decisori pubblici potranno utilizzare per compiere scelte sempre più consapevoli, in ottica di valorizzazione della comunità e del territorio, e avvalorate dall’inconfutabilità dei numeri. La convenzione biennale siglata tra il nostro Comune e un’eccellenza come Enea rimarca, inoltre, la crescente attenzione dedicata al borgo, alla sua fisiologica attrattività, alle sue attività e al suo patrimonio storico, artistico e culturale. La soddisfazione è di rappresentare un modello completo e funzionale nell’impianto italiano soprattutto incentrato su quel turismo escursionistico in costante ascesa”.