Imola. Con un programma di brani di Schumann, Brahms e Mjaskovskij, si misura il prestigioso duo violoncello e pianoforte Enrico Dindo e Carlo Guaitoli, lunedì 31 gennaio alle 21, al teatro “Ebe Stignani” nell’ambito della sesta stagione concertistica ERF#StignaniMusica.

Entrambi interpreti di caratura internazionale, con la conquista nel 1997 del Primo Premio della VI edizione del concorso “Rostropovich” di Parigi – primo ed unico italiano – Enrico Dindo ha ricevuto il definitivo riconoscimento internazionale di un talento precoce quanto eccezionale; mentre Carlo Guaitoli, pianista classico di grande levatura, affermatosi ai primi posti nelle finali dei concorsi internazionali più prestigiosi, è stato anche un musicista caro a Battiato con cui ha condiviso numerose tournée e incisioni discografiche.

Per questo appuntamento Dindo e Guaitoli scelgono tre grandi classici del repertorio per violoncello e pianoforte. In apertura, il Phantasiestücke per violoncello e pianoforte op. 73 di Schumann, un’opera che risente di quel carattere intimo proprio della “Hausmusik” (musica domestica), ossia composizioni destinate a un consumo privato, una pratica che a quei tempi era parte integrante della vita musicale tedesca. A seguire, un brano più volte ripreso nel percorso artistico di Dindo la Sonata in mi minore per violoncello e pianoforte op. 38 di Brahms, una sonata in soli tre movimenti che richiama la musica di Bach e del suo amato Schubert. Il concerto si chiude con quello che può essere considerato il padre della sinfonia sovietica avendo composto in tutta la sua carriera ben 27 sinfonie, Nikolaj Jakovlevič Mjaskovskij. Di questo eclettico autore russo che scrisse anche dei poemi sinfonici sulle parole di Edgar Allan Poe, sarà eseguita la splendida Sonata n. 2 op. 81, un’opera con un lavoro di partitura prezioso, dove il giovanissimo compositore russo affronta con arguzia la musica di Prokofiev e del suo contemporaneo Rachmaninoff.

Per l’appuntamento successivo, lunedì 14 febbraio 2022 alle 21, sul palco dello Stignani arriva un formidabile trio, Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino, con un progetto dedicato a Mina, in occasione dei suoi 80 anni.

MUSICA A UN EURO

Continua anche quest’anno a coronamento della stagione ERF#StignaniMusica 2021/22, il progetto Musica a 1 euro, a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole imolesi la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con biglietti a un euro.

In merito agli incontri-concerto dedicati alle scuole, saranno valutate le modalità di realizzazione in base alle disposizioni vigenti riguardanti le organizzazioni previste dalle disposizioni ministeriali in merito alla ripresa della scuola. È però ferma intenzione continuare a portare avanti il progetto Musica a un euro, che tante soddisfazioni ha dato negli scorsi anni, anche se con tempi e modalità diverse che si potranno valutare solo più avanti.