Imola. Tra le varie attività del Circolo Scherma Imola continua ad occupare un posto di rilievo la “Scherma in Carrozzina”. Un percorso già avviato da qualche tempo grazie all’accordo siglato con l’associazione veneta art4sport Onlus e l’eccellenza imolese Montecatone Rehabilitation Institute.

Al centro, c’è la volontà di far partire un percorso terapeutico di riabilitazione per alcuni degenti della nota struttura ospedaliera, situata sulle prime colline imolesi, passando per quei fondamentali della scherma capaci di stimolare arti, busto, tronco, riflessi ed equilibrio corporeo. Così le pedane e gli equipaggiamenti utili per promuovere la scherma paralimpica, forniti in comodato d’uso dall’associazione art4sport Onlus cara anche alla campionessa della specialità Bebe Vio, consentono al circolo di via Ercolani di ospitare in sala un giorno a settimana per un paio d’ore le sessioni di allenamento di alcuni pazienti. Una vera terapia sportiva finalizzata al recupero del quadro fisico e psicologico di persone segnate da traumi rilevanti.

Una pratica, tarata sulle esigenze dei singoli, che il flusso pandemico ha inevitabilmente rallentato ma senza staccare la spina di un impegno che accomuna gli istruttori della società sportiva imolese specializzata nella spada e gli operatori di Montecatone.

“Un progetto bellissimo – spiega Andrea Ufficiali, direttore sportivo del Circolo Scherma Imola – e un’esperienza umana straordinaria in termini di forza e insegnamento. La scherma si conferma una disciplina completa anche in ambito riabilitativo. I pazienti in carrozzina si mettono alla prova lavorando sul rafforzamento di alcune componenti corporee, sui riflessi e sull’equilibrio”. Guardando con decisione al futuro. “Qualcuno di loro si è appassionato davvero alla specialità proseguendo autonomamente l’attività una volta salutata la struttura ospedaliera imolese – specifica Ufficiali -. Mi piacerebbe, invece, poter dare continuità a questi allenamenti e creare una vera e propria squadra di atleti con disabilità in forza al Circolo Scherma Imola. Se ci fosse qualcuno interessato alla possibilità, noi siamo sempre operativi”.

E’ importante specificare, inoltre, che il Montecatone Rehabilitation Institute è regolarmente affiliato al Comitato Italiano Paralimpico e indirizza, al termine dei mirati percorsi riabilitativi e nel momento del ritorno alle proprie dimore, gli atleti a quelle società disseminate sul suolo nazionale a loro volta affiliate al CIP. “Il nostro istituto lavora con una decina di attività sportive per alimentare quel percorso chiamato ‘Rieducazione tramite Gesto Sportivo’ – spiega Paolo Martinelli, operatore sanitario specializzato sul tema del Montecatone Rehabilitation Institute -. Una tipologia di riabilitazione precoce che, a seconda della lesione del paziente, intercetta i possibili benefici allenanti e di impatto sociale garantiti dallo sport”. Ma c’è di più. “La scherma è particolarmente indicata per criticità a livello dorsale e qualche caso di tetraplegia. Più o meno una trentina di persone all’anno – continua -. Il nostro compito è quello di portare fuori dai confini della struttura ospedaliera i pazienti, che sono in regime di primo ricovero, per sviluppare un’attività rieducativa che può aprirgli nuove finestre con il mondo esterno”. Uno spiraglio nel tentativo di metabolizzare la nuova condizione. “Si tratta delle prime uscite in carrozzina per persone che pochi mesi prima vivevano in una situazione completamente diversa. Un’opportunità data a tutti i 150 pazienti coinvolti nel progetto nell’arco dell’annata con 4-5 sedute per singolo elemento – sottolinea Martinelli che ha un passato da schermitore -. Un quadro emergenziale nel quale, per loro, lo sport non occupa di certo un posto prioritario ma può far scattare una scintilla passionale per il futuro. Ecco perché siamo in contatto con l’apposito sportello Cip attraverso il quale indirizziamo i degenti alle varie società specializzate presenti nelle loro città di residenza”.