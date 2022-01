Consueto punto della situazione della Cabina di regia presso il ministero della Salute.

Il monitoraggio della settimana

Scendono leggermente incidenza, 1.823 per 100mila abitanti (una settimana fa 2011 casi su 100mila abitanti), e RT 0,97 (precedente Rt 1,3). Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva si attestano rispettivamente al 30,4% (precedente 31,6%) e al 16,7% (17,3%). La variane omicron è largamente predominante nel nostro Paese, 95% dei casi.

Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale, in diminuzione, rimane comunque molto elevata. Si osservano inoltre segnali di diminuzione della trasmissibilità e dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Si confermano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine dei contatti.

Nello scenario attuale persiste un forte impegno dei servizi assistenziali che continua ad imporre una revisione organizzativa delle prestazioni erogate a favore dei pazienti Covid-19.

La situazione odierna

Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 39 decessi (ieri 30). I positivi sono 15.023 (ieri 16.941) con 51.647 tamponi (ieri 87.361), per un indice di positività al 29%% (ieri 19,4%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 35,1 anni. 15.831 i guariti. I casi attivi sono 381.158 (- 847).

Terapie intensive e reparti Covid Emilia Romagna

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 146 (-1 rispetto a ieri), l’età media è di 62,8 anni. Sul totale, 91 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,4 anni), il 62,3%; 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,3 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.617 (+6 rispetto a ieri, 0,2%), età media 71,6 anni.

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 421 (ieri 646). Sono 10 i ricoverati nelle terapie intensive (+ 1).

Decessi in Emilia Romagna

In regione segnalati 39 decessi (ieri 30): 1 a Piacenza (un uomo di 91 anni); 2 in provincia di Parma (un uomo di 90 anni e una donna di 90 anni); 7 in provincia di Reggio Emilia (quattro uomini di 92, 88, 83 e 80 anni e tre donne di 90, 84 e 74 anni); 5 in provincia di Modena (tre uomini di 91, 71 e 69 anni, due donne di 93 e 92 anni); 6 in provincia di Bologna (quattro donne di 97, 96, 93 e 65 anni, due uomini di 84 e 82 anni); 3 in provincia di Ferrara (due uomini di 91 e 73 anni, una donna di 76 anni); 8 in provincia di Forlì-Cesena (tutti uomini di 90, 87, 86, 85, 85, 80, 76 e 74 anni); 5 in provincia di Rimini (tre donne di 89, 87 e 83 anni, due uomini di 89 e 79 anni).

Due i decessi di persone residenti fuori regione: un uomo di 61 anni e una donna di 85, le cui morti sono state registrate dall’Asl di Piacenza. Non si registrano decessi in provincia di Ferrara, di Ravenna e nel circondario imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 15.019.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 377 decessi (ieri 378). 137.147 positivi (ieri 143.898), con 999.490 tamponi (ieri 1.051.288), per un tasso di positività al 13,7% (come ieri). In calo le Terapie intensive: – 42 e i ricoverati con sintomi: – 160. I guariti sono 141.230.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Umbria.

Zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna.

Zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia.

Aggiornamento ore 12 del 29 gennaio (dati del 28 gennaio)

Terapie intensive stabili, i nuovi ingressi sono 118 (ieri 126), per un totale di 1.588 ricoverati ( – 42).

I morti da inizio pandemia sono 145.914, i casi complessivi 10.821.375. In calo i casi attivi: 2.664.648 (nelle 24 ore – 4.180).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 19.636 (- 160). Isolamenti domiciliari in calo: 2.643.424 (ieri 2.647.402).

I guariti nelle 24 ore sono 141.230 per un totale di 8.010.813.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.028.770 casi di positività, 15.023 in più rispetto a ieri, su un totale di 51.647 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.829 molecolari e 30.818 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 9.6254.176 dosi; sul totale sono 3.695.102 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,9%, mentre quelle con prima dose hanno raggiunto il 94% (3.779.011). Le terze dosi fatte sono 2.295.016.

Ricoveri

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 17 a Parma (invariato); 16 a Reggio Emilia (-1); 20 a Modena (-1); 35 a Bologna (invariato); 10 a Imola (+1); 12 a Ferrara (+2); 8 a Ravenna (-2); 5 a Forlì (invariato); 5 a Cesena (invariato); 14 a Rimini (+1).

Contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.502 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 209.726), seguita da Modena (1.886 su 162.126) e Reggio Emilia (1.646 su 112.924); poi Ravenna (1.460 su 94.539). Quindi Rimini (1.257 su 103.545), Parma (1.168 su 82.462). Cesena (1.076 su 58.612), Ferrara (1.052 su 65.950), Piacenza (837 su 57.976), infine Forlì (718 su 48.899) e il Circondario imolese, con 421 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 32.011.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 381.158 (-847). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 378.395 (-852), il 99,2% del totale dei casi attivi.

Guariti

Le persone complessivamente guarite sono 15.831 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 632.593.