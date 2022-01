Laureata con lode in scienze politiche alla LUISS di Roma nel 1982 con una tesi in tecnica del negoziato internazionale, è stata docente di Cooperazione allo sviluppo alla Luiss Guido Carli. Nel 2004. Dopo una rapida carriera diplomatica, ha diretto l’unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. All’epoca in tutto il dicastero c’era solo un’altra donna nei ruoli di dirigenza, la responsabile della direzione generale per gli Affari culturali Anna Blefari Melazzi. Ha lasciato l’incarico a giugno 2008, con la nomina a direttrice generale della cooperazione allo sviluppo del medesimo dicastero, che ha guidato sino al 2013, mentre dal gennaio 2013 al giugno 2015 è stata al vertice della Direzione generale per le risorse e l’innovazione. Nel febbraio 2014 è stata promossa ambasciatrice di grado e, dal giugno 2015, ha ricoperto la carica di capo di gabinetto del ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Dal 5 maggio 2016, ha ricoperto l’incarico di segretaria generale del Ministero degli affari esteri (prima donna a ricoprire tale ruolo), succedendo all’ambasciatore Michele Valensise, dimessosi dalla carriera diplomatica. Il 12 maggio 2021 il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi l’ha nominata direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Di chi stiamo parlando? Del prestigioso curriculum (si può trovarlo completo su wikipedia.org) di Elisabetta Belloni, 63 anni, che poteva diventare la prima donna Presidente della Repubblica, una persona super partes che ha svolto incarichi di alto livello senza mai esprimere le sue preferenze politiche, anzi venendo apprezzata nel corso della sua lunga carriera da politici sia di centrodestra sia di centrosinistra. In realtà, era entrata dopo i primi scrutini dei cosidetti “Grandi Elettori” nel gruppo ristretto di persone che potevano aspirare al Colle.

Ma poi è stata “trombata” per rieleggere per altri sette anni il Presidente Sergio Mattarella, personaggio sicuramente onesto, perbene, custode della Costituzione la quale dice che “il Presidente della Repubblica può restare in carica per sette anni” lasciando qualche dubbio sull’interpretazione da parte di eminenti giuristi. Del resto, si era già fatta un’eccezione per Giorgio Napolitano, se n’è fatta un’altra dopo che la destra aveva bruciato alcuni nomi, i suoi più prestigiosi, si fa per dire, erano stati Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato.

Una candidatura, quella di Mattarella, alla quale hanno applaudito tutti i partiti, a parte Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, per preservare lo “status quo”, terminare la legislatura assicurandosi un’ottima pensione e mandare avanti il Governo Draghi ancora per un anno fra le mille difficoltà dovute alla pandemia, ai progetti del PNRR per riuscire a ottenere i fondi dall’Europa e alla tenuta sociale del “sistema Italia”.

Perché la Belloni, che non avrebbe certamente ostacolato l’azione di Draghi, no? Perché una donna di 63 anni assai esperta di rapporti con l’estero non è stata giudicata adatta? Il primo “no” è arrivato da Matteo Renzi. leader di Italia Viva che in tv si è subito sgolato a denunciare l’affacciarsi sulla scena di una 007 in gonnella che in realtà si occupa di informazione e sicurezza. Seguito in rapida successione da Silvio Berlusconi e Carlo Calenda. Ma “i tre dell’Apocalisse” da soli non bastavano ad affossare la Belloni che aveva ricevuto l’imprinting del leader politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, del capo della Lega Matteo Salvini ormai in stato confusionale dopo che aveva annunciato “terne” di centrodestra dimenticandole qualche ora dopo e, sembra, pure di Giorgia Meloni della quale non apprezziamo per nulla il codazzo di destra-destra che si trascina dietro, ma che un po’ di fiuto politico ce l’ha.

Ricordiamo, per chi ha gridato allo scandalo dei servizi segreti, che in Italia le polemiche sul dossieraggio nei confronti dei politici risalgono alla metà degli anni Sessanta. Oggi ci sono leggi precise che non solo regolamentano l’attività dei Servizi ma ne determinano anche il controllo parlamentare, amministrativo e giudiziario. E se fosse salita al Colle, comunque si sarebbe dimessa immediatamente dal suo ultimo incarico

Chi è risultato decisivo nell’eliminare del tutto una tale novità dal quadro politico nazionale? Il Pd, il suo segretario Enrico Letta ha lavorato fin dall’inizio per Mario Draghi, con il rischio concreto di far saltare il Governo e di andare alle elezioni in piena pandemia, e in seconda battuta per Mattarella. Tanto che le numerose correnti del Pd all’unisono si sono trovate d’accordo sul nome del Presidente il quale aveva ripetuto più volte di non voler ritornare al Quirinale. Ma tant’è, lo ha chiamato la Nazione, anzi per la precisione la stragrande maggioranza dei Grandi Elettori, ed è tornato sui suoi passi. Nulla di personale, nè tantomeno di politico contro Mattarella, senza dubbio molto meglio lui di tanti altri nomi usciti fuori come quello di Pier Ferdinando Casini. Perché il Pd non ha voluto la Belloni? Per i tanti “renziani” che ancora albergano nelle file del Pd, perché hanno avuto “paura” che a intestarsi la candidatura fosse un rinnovato asse gialloverde, perché una non politica di professione solitamente non piace a chi ha spesso, seppur non tutti, ha vissuto solamente di politica. E poi il Pd non poteva intestarsela. Ah, gravissimo.

Resta il mio personale rammarico di non aver visto sul Colle più alto di Roma Elisabetta Belloni, una donna, giovane per la carica alla quale poteva essere eletta visto che l’età minima richiesta è 50 anni, molto competente e stimata all’estero, dal curriculum esemplare.