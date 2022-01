Il Prefetto di Bologna, Attilio Visconti, il 31 gennaio ha fatto visita al sindaco di Imola, Marco Panieri. “Si è trattato di un primo incontro di carattere conoscitivo, innanzitutto per porgere il benvenuto nel nostro territorio e formulare i migliori auguri di buon lavoro al Prefetto Visconti. Un incontro dal tono cordiale, che è stato l’occasione per fare il punto sui temi principali nel rapporto fra Comune di Imola, Nuovo Circondario Imolese e prefettura”, fa sapere Marco Panieri nella sua veste di sindaco di Imola e presidente del Nuovo Circondario Imolese.

Fra gli aspetti affrontati, anche l’implementazione del sistema di videosorveglianza della città, alla luce anche dei grandi eventi che si svolgeranno ad Imola nei prossimi mesi, il tema delle modalità per migliorare l’integrazione dei cittadini stranieri presenti nell’area imolese e quelli della tutela del lavoro e dello sviluppo occupazionale.

“Ho messo in evidenza al prefetto Visconti che troverà la massima collaborazione, a livello istituzionale, di Imola e di tutto il Nuovo Circondario Imolese, rimarcando la forte sinergia con tutte le forze dell’ordine all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, da lui presieduto e ribadendo la totale disponibilità a continuare a lavorare insieme, per il bene delle nostre comunità”. conclude Panieri.

E’ giunto in visita sempre il 31 gennaio mattina anche nel municipio di Castel San Pietro Terme il Prefetto Attilio Visconti. Il sindaco Fausto Tinti l’ha accolto nella sala del Consiglio comunale insieme ai rappresentanti di Polizia Locale e Carabinieri, i rappresentanti delle associazioni che fanno parte del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – Gruppo Alpini-Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Croce Rossa Italiana -, i Dirigenti e la Segretaria del Comune di Castel San Pietro Terme.

Dopo aver ringraziato il Prefetto per la sua visita, il sindaco Tinti, gli ha presentato ognuno dei rappresentanti delle associazioni, delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale, invitati a questo incontro in quanto suoi stretti collaboratori in questi due anni di emergenza pandemica.

Il Prefetto Visconti si è detto onorato di svolgere questa funzione e ha sottolineato di essere cresciuto con la convinzione che “il prefetto deve essere al servizio dei sindaci in quanto rappresentanti delle comunità”. Ha poi rivolto un particolare ringraziamento ai rappresentanti della protezione civile “per il ruolo indispensabile nel soccorso e assistenza alla popolazione e per la vicinanza agli enti locali”, ai Dirigenti e alla Segretaria Comunale per essere stati sempre presenti in questo periodo di difficoltà e alle forze dell’ordine con le quali ha un legame particolare. L’incontro è proseguito poi in forma riservata nell’ufficio del sindaco Fausto Tinti.