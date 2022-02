Castel San Pietro (Bo). Si conferma l’impegno per la sicurezza da parte della Polizia Locale di Castello guidata dal comandante Leonardo Marocchi, che non solo è attenta alle violazioni del Codice della Strada, ma anche ai reati in ambito di Polizia Giudiziaria. Negli ultimi tre giorni ha infatti portato a termine con successo due operazioni di questo tipo, fermando un uomo che guidava con patente revocata e senza assicurazione del veicolo, e un altro che aveva rubato una notevole quantità di prodotti al supermercato.

La prima operazione è stata organizzata nel weekend, istituendo un posto di controllo mirato a fermare in particolare questo automobilista – un 54enne residente in un Comune limitrofo -, che era già stato sanzionato due anni fa per le stesse violazioni, e il cui passaggio nel territorio comunale era stato registrato grazie all’occhio elettronico del Targa System. Come previsto dalle nuove norme del Codice della Strada, l’uomo ha ricevuto una sanzione di 5100 euro per guida con patente revocata con provvedimento del Prefetto di Bologna e gli è stato sequestrato il veicolo. Dai controlli effettuati è emerso che l’autovettura era sprovvista di copertura assicurativa, violazione per la quale è stata applicata un’ulteriore sanzione di 866 euro.

Il secondo intervento si è invece verificato ieri – lunedì 31 – al supermercato Coop Alleanza di viale Roma. Appena giunta la segnalazione da parte del personale del supermercato della presenza di una persona che aveva occultato in un borsone una cospicua quantità di prodotti e si aggirava con atteggiamento sospetto per cercare di uscire senza pagare, è prontamente intervenuta sul posto una pattuglia della . Restituiti al supermercato i prodotti rubati, gli operatori della Polizia Locale hanno portato al comando l’uomo – un cittadino castellano – che è stato denunciato per il reato di furto.