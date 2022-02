Bologna. L’ennesima morte sul lavoro riguarda un ragazzo, uno studente che svolgeva il tirocinio obbligatorio presso una azienda come tante.

Questa volta piangiamo la scomparsa addirittura di un non lavoratore, a dimostrazione del fatto, come denunciamo da tempo, che per affrontare il problema della sicurezza del lavoro bisogna investire in formazione nei luoghi di lavoro, a tutti i livelli, a partire dalla scuola che deve formare i futuri giovani ai temi della sicurezza e della salute per quando svolgeranno un lavoro subordinato o autonomo.

Le ultime manifestazioni degli studenti in questo senso non vanno sottovalutate e sindacalmente abbiamo la necessità di entrare in sintonia con la reazione e le richieste che le piazze hanno sollevate in questi giorni.

Guai trascurare queste sensibilità espresse, la storia ci insegna che studenti e mondo del lavoro devono dialogare e provare a stare assieme per cambiare lo stato delle cose e trovare una giusta via alla soluzione dei problemi.

I tempi per recuperare una “cultura” sulla sicurezza e la salute nel lavoro non sono brevi e probabilmente l’escalation degli infortuni ci dice che serve da subito una serie di azioni.

I recenti interventi legislativi, a mio parere, sono applicabili e possono produrre effetti se si attivano modalità e risorse di intervento preventivo da parte degli organi preposti, a partire dagli Ispettorati del Lavoro, di concerto con le strutture sanitarie territoriali.

Ovviamente deve intensificarsi da parte delle imprese e delle Associazioni datoriali politiche di sistema, fare “rete” anche sulla sicurezza e sulle scelte delle modalità più idonee, a seconda del tipo di organizzazione con grande attenzione alla filiera.

I dati degli infortuni ci dicono che i settori più colpiti sono Costruzioni e Logistica dove sono presenti appalti, subappalti e filiere lunghe e che il livello degli infortuni “in itinere” sono una percentuale importante ciò chiama in causa anche la sicurezza delle strade, dei sistemi di controllo del traffico e l’annoso tema del trasporto pubblico/privato.

Solo con un lavoro di prevenzione e denuncia dei problemi è possibile intensificare gli interventi a breve.

Nel medio periodo occorre formazione e forme di premialità per le aziende virtuose che investono in sicurezza e viceversa sanzioni pesanti per chi non lo fa o peggio manomette macchinari ed elude le norme sulla salute.

Su questo aspetto avevamo suggerito al Governo una sorta di patente a punti per le imprese con l’obiettivo di raggiungere i “zero” infortuni, mettendo fuori mercato chi non rispetta le regole e le norme.

Rimbocchiamoci le maniche, su questa materia si vince se tutti fanno la loro parte privati e pubblico, mettendo a disposizione competenze, risorse e rigore nell’applicazione delle leggi.

(Maurizio Lunghi, segretario generale CdLM-Cgil di Bologna)