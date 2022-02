Imola. Una partnership per sviluppare un sistema ad intelligenza artificiale al servizio degli impianti di produzione di energia e industriali. Cefla, industria multi-business il cui quartier generale si trova a Imola (Bologna), e il Gruppo Mipu, con sede a Salò (Brescia), che si occupa di sviluppare software per le aziende e le città, hanno sviluppato due piattaforme di manutenzione predittiva per diagnosi e riparazioni da remoto, C-cogenS (già in funzione nella centrale di teleriscaldamento di Tor di Valle, a Roma, per la multiutility Acea) e C-Platform.

Grazie all’Internet of Things ogni oggetto dell’impianto industriale può fornire informazioni di funzionamento al servizio di manutenzione. Tutta la progettazione e l’ingegnerizzazione dei processi passa così attraverso sensori digitali, intelligenti e interconnessi, che trasmettono dati a una piattaforma cloud che dialoga con i sistemi Cefla e del cliente.

Cefla Engineering da oltre 80 anni progetta, realizza e cura sistemi complessi di impiantistica civile e industriale e, da più di 30 anni, opera nel comparto energetico costruendo impianti di produzione di energia, cogenerazione, trigenerazione, impianti di recupero termico e per la depurazione dei flussi gassosi. Nei settori dell’impiantistica civile e industriale, così come in quelli della produzione energetica e in quello Oil&Gas, Cefla svolge anche attività di service tecnologico e global service.

“Cefla, che quest’anno compie 90 anni, con la business unit Engineering, si occupa dello sviluppo completo ‘chiavi in mano’ dell’ingegneria del progetto, della costruzione, dell’installazione e del successivo collaudo e della manutenzione di impianti tecnologici, di impianti di produzione energetica e cogenerazione. C-cogenS, sviluppata su software Mipu, è un dettagliato sistema di monitoraggio real-time che Cefla propone ai propri clienti per tenere sotto controllo l’efficienza globale di impianto ed ogni suo singolo componente. Tramite questa piattaforma è dunque possibile garantire la manutenzione predittiva sugli impianti, come già accade nel caso della centrale di teleriscaldamento di Tor di Valle, a Roma, per la multitutility Acea.

Mediante una fonte di dati aggiornati in tempo reale, tramite tecnologie IoT e dashboard consultabili, è possibile tenere monitorati gli asset, garantendo così efficientamento energetico e riduzione dei costi di intervento. Inoltre il sistema è Custumer Oriented, completamente modulabile a seconda delle esigenze del cliente.

Sulla base di questa esperienza Cefla e Mipu hanno poi sviluppato C-Platform, per gestire il building industriale a tutto tondo, che raccoglie dati in campo, si integra con sistemi BMS esistenti, è in grado di storicizzare i dati di tutti gli impianti in un unico cloud, mostrandoli su dashboard avanzate e comunica con il Cmms proprio o del cliente per l’integrazione dei piani di manutenzione programmati”, racconta Laura Cenni, business process manager di Cefla Engineering.”

“La partnership con Mipu rappresenta un passo importante per noi, e si inserisce perfettamente in un percorso che abbiamo iniziato già diversi anni fa, che prevede lo sviluppo di una proposta sempre più integrata e digitalizzata, al fine di ottenere soluzioni di valore per i nostri clienti e i nostri partner. Il progetto che abbiamo in mente prevede di certo un lavoro a quattro mani, che ci permetterà di consolidare le nostre competenze e identificare così le reali necessità dei nostri clienti, in tutti gli ambiti in cui operiamo, che si tratti quindi di impianti produttivi con la nostra Cefla Tech, ambito nel quale stiamo investendo molto, o di impianti tecnologici o ancora di impianti di gestione energetica. Un settore, quello dell’energia, in cui la nostra esperienza si è profondamente consolidata in questi anni – con proposte sempre più specializzate nella progettazione e realizzazione di centrali elettriche di cogenerazione, centrali a biomassa e servizi di ingegneria impiantistica”, spiega Massimo Milani, managing director della business unit Engineering di Cefla.

“Il percorso intrapreso insieme a Cefla è un ulteriore e fondamentale tassello che ci ricorda quanto Mipu sia cresciuta in questi 10 anni,” commenta Giulia Baccarin, Ceo e Co-founder di Mipu, “e quanto ancora ci resta da fare. Siamo ben radicati nella convinzione che saremo in grado di portare un significativo impatto su sostenibilità e competitività dell’industria e delle città Italiane, impatto che già misuriamo sui 160 clienti che ci hanno scelto e con cui cresciamo ogni giorno”.