Castel San Pietro (Bo). Approfittando delle belle giornate di sole, procedono spediti i lavori nell’area della nuova rotonda in costruzione all’incrocio tra le vie Scania e Moro, tanto che l’opera ha ormai quasi assunto il suo aspetto finale. Terminata la posa dei cordoli, in questi giorni è stato steso lo strato di binder (che farà da base per la successiva asfaltatura) sulla sede stradale, sugli adiacenti marciapiedi che sono stati risistemati e sul nuovo tratto di pista ciclopedonale, ora fruibile, che serve a collegare le ciclabili già esistenti lungo via Scania.

L’asfaltatura finale (il cosiddetto “tappetino d’usura”) sarà possibile solo a primavera, quando le temperature lo consentiranno.

A questo punto, si attende solo l’arrivo dei dispositivi a led per completare l’impianto di illuminazione a servizio della rotatoria.

Per motivi di sicurezza, per segnalare che il cantiere è ancora aperto, rimarranno comunque posizionati alcuni new jersey in plastica bianchi e rossi e sarà mantenuta la segnaletica orizzontale di colore giallo. Solo al termine dei lavori, sarà ridisegnata la segnaletica orizzontale bianca ed installata quella verticale di esercizio.

La costruzione della rotonda Scania-Moro aveva preso il via dalla seconda settimana di novembre con la previsione, quindi rispettata, di una durata di circa tre mesi. Il cantiere ha sempre operato in presenza del traffico, adottando le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

L’importo dei lavori ammonta a circa 150mila euro, di cui 100mila derivano dalle garanzie prestate dalla cooperativa edificatrice proprio per la realizzazione della rotatoria, che era prevista già nel progetto di insediamento dell’adiacente comparto urbanistico, e la somma rimanente da risorse del bilancio comunale.