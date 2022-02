Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 34 decessi (ieri 40). I positivi sono 12.012 (ieri 11.122) con 53.135 tamponi (ieri 60.700), per un indice di positività al 22,6% (ieri 18,3%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 36,4 anni. 41.298 i guariti. I casi attivi sono 257.725 (-29.320).

Terapie intensive e reparti Covid Emilia Romagna

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (- 2 rispetto a ieri; -1,3%), l’età media è di 62,3 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,5 anni), il 59,2%; 62 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,4 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.519 (-159 rispetto a ieri, -5,9%), età media 72 anni.

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 339 (ieri 315) con 1.500 tamponi totali (ieri 2.218) per un indice di positività al 22,6% (ieri 14,2%). Sono 9 i ricoverati nelle terapie intensive (- 1).

Decessi in Emilia Romagna

In regione segnalati 34 decessi (ieri 40): 4 in provincia di Parma (due donne di 87 e 91 anni e due uomini entrambi di 68 anni); 2 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 96 anni e un uomo di 68 anni); 2 in provincia di Modena (due uomini di 71 e 92 anni); 4 in provincia di Ferrara (tre donne di 70, 80 e 88 anni e un uomo di 85); 3 in provincia di Ravenna (tutti uomini di 83, 85 e 93 anni); 5 in provincia di Forlì-Cesena (quattro donne di 89, 90, 93 e 94 anni e un uomo di 83 anni); 14 in provincia di Rimini (9 donne di 58, 59, 72,73, 81, 84, due di 91 e una di 97 anni; 5 uomini di72, 83, 87, 88 e 93 anni). Nessun decesso in provincia di Piacenza, Bologna e Imola.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.202.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 414 decessi (ieri 395). 112.691 positivi (ieri 118.994), con 915.337 tamponi (ieri 964.521), per un tasso di positività al 12,3% (come ieri). Terapie intensive: – 67, ricoverati con sintomi: – 226. I guariti sono 191.938.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Umbria.

Zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna.

Zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia.

Aggiornamento ore 12 del 3 febbraio (dati del 2 febbraio)

Terapie intensive stabili, i nuovi ingressi sono 95 (ieri 104), per un totale di 1.457 ricoverati (- 67).

I morti da inizio pandemia sono 147.734, i casi complessivi 11.348.701. In calo i casi attivi: 2.328.230 (nelle 24 ore – 79.396).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 19.324 (- 226). Continua il calo degli isolamenti domiciliari: 2.307.449 (ieri 2.386.552).

I guariti nelle 24 ore sono 191.938 per un totale di 8.872.737.

La situazione nell’Ausl di Imola

Situazione epidemiologica: i casi registrati sono 339 su 710 test molecolari e 790 test antigenici rapidi refertati.

445 i guariti. Sono 4.112 i casi attivi mentre sono 33.670 i casi totali da inizio pandemia. Scendono a 9 i cittadini del Circondario in Terapia Intensiva.

Vaccinazioni: negli hub aziendali sono state vaccinate 836 persone: 637 terze dosi, 163 seconde dosi e 36 prime dosi.

Open day vaccinale

Per garantire una migliore organizzazione dell’Open Day vaccinale per i ragazzi previsto sabato 5 febbraio, l’Ausl di Imola ha deciso che la fascia di età 5-11 anni potrà accedere liberamente per prima o seconda dose (se passati almeno 21 gg dalla prima), dalle 8.30 alle 18.30, presso il Padiglione 12 dell’Area Ex Lolli, Via Caterina Sforza 3 Imola.

I ragazzi tra i 12 anni compiuti e i 19 anni invece accederanno liberamente (per prima, seconda o terza dose) presso l’ex Auditorium Osservanza di via Padovani 9, sempre dalle 8.30 alle 18.30.

Il secondo sabato del mese di febbraio invece vedrà l’accesso libero dell’intera fascia 5-19 anno presso l’Auditorium ex Osservanza, sempre dalle 8.30 alle 18.30. L’accesso sarà garantito in ordine di arrivo.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.080.696 casi di positività, 12.012 in più rispetto a ieri, su un totale di 53.135 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.155 molecolari e 32.980 test antigenici rapidi.

Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende circa 1.200 casi di positività registrati nei giorni scorsi, che per problemi tecnici non erano stati caricati a sistema da parte delle rispettive Ausl e che sono stati recuperati oggi: 315 riferiti al Circondario imolese e circa 900 riferiti a Ferrara. Per la stessa ragione anche il dato di domani di Ferrara conterrà altri 900 casi in più. I casi reali odierni sarebbero quindi circa 10.800.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,6%. Se si considerassero i casi reali odierni, la percentuale scenderebbe al 20,3%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.785.075 dosi; sul totale sono 3.709.719 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,3%. Le terze dosi fatte sono 2.414.703.

Ricoveri

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (+2), 15 a Parma (-4); 15 a Reggio Emilia (+2); 23 a Modena (+1); 40 a Bologna (-3); 9 a Imola (-1); 10 a Ferrara (invariato); 10 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 5 a Cesena (+1); 14 a Rimini (invariato).

Contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 2.149 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 219.740) seguita da Modena (2.020 su 169.554), Ferrara (1.848 su 71.079) e Ravenna (1.048 su 99.182); poi Reggio Emilia (966 su 118.609), Rimini (858 su 107.969) e Parma (778 su 87.252); quindi Cesena (700 su 61.629), il Circondario Imolese (654 su 33.670), Forlì (565 su 51.662) e, infine, Piacenza (426 su 60.350).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 257.725 (-29.320). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 255.054 (-29.159), il 99% del totale dei casi attivi.

Guariti

Le persone complessivamente guarite sono 41.298 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 807.769.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 12 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.