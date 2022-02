Da qualche giorno in Emilia-Romagna i contagi da Covid-19 frenano e anche sul fronte dei ricoveri si registra un rallentamento, ma il Coronavirus continua a circolare tanto soprattutto tra i più giovani.

Per questo motivo, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, ha deciso di proseguire sulla strada degli Open day vaccinali dedicati alla popolazione in età scolastica – che si sono svolti per due domeniche di gennaio, il 16 e il 30 – trasformandoli in un appuntamento fisso del sabato. Quindi, anche per Imola sarà il 5 febbraio.

Per garantire una migliore organizzazione dell’Open Day vaccinale per i ragazzi previsto sabato 5 febbraio, l’Ausl di Imola ha deciso che la fascia di età 5-11 anni potrà accedere liberamente per prima o seconda dose (se passati almeno 21 gg dalla prima), dalle 8.30 alle 18.30, presso il Padiglione 12 dell’Area Ex Lolli, via Caterina Sforza 3.

I ragazzi tra i 12 anni compiuti e i 19 anni invece accederanno liberamente (per prima, seconda o terza dose) presso l’ex Auditorium Osservanza di via Padovani 9, sempre dalle 8.30 alle 18.30.

Il secondo sabato del mese di febbraio invece vedrà l’accesso libero dell’intera fascia 5-19 anno presso l’Auditorium ex Osservanza, sempre dalle 8.30 alle 18.30. L’accesso sarà garantito in ordine di arrivo.