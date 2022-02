Imola. Una nuova isola ecologica in piena zona residenziale. L’area in questione è parte di quella dove sorge la “vecchia” centrale di cogenerazione della Pedagna in via Montericco, in pratica di fronte al nuovo Conad in una zona densamente abitata e trafficata.

La Giunta comunale ha già dato un suo parere favorevole a questo nuovo centro di raccolta per rifiuti quali batterie, vernici, solventi e simili, che prevede anche un centro di riuso utilizzato per il conferimento di beni riutilizzabili e un blocco uffici.

Una scelta che, chiaramente, non poteva passare inosservata, anche perché è mancata la discussione preventiva con i cittadini, cosa che ormai si ripete costantemente in assenza di organi di partecipazione intermedi, come lo erano i quartieri del passato.

Così sabato 5 febbraio, alle ore 15, è previsto un incontro spontaneo di cittadini abitanti in zona Montericco e zone limitrofe proprio davanti alla centrale dive dovrebbe sorgere la nuova isola ecologica, al fine di valutare le scelte del comune di Imola in merito alla costruzione della Nuova area attrezzata multifunzionale per raccolta differenziata.

“No discarica Montericco. Fermiamo la realizzazione dell’area multifunzionale “Montericco” che il Comune ed Hera vogliono realizzare al posto del parco” si legge nel comunicato che promuove l’iniziativa. Quindi è chiaro che l’obiettivo è quello di dare vita ad “un comitato di cittadini che intendono sposare la causa della salvaguardia dell’Ambiente di una delle aree residenziali più popolose del Comune di Imola”.

Per informazioni: 340.3659062 – nomontericco@libero.it