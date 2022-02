Imola. Tempo di bilanci in biblioteca. Con l’inizio dell’anno nuovo si tirano le fila dei servizi bibliotecari e si fanno un po’ di conti. Si è da poco chiuso il 2021, un anno, ancora una volta, molto difficile da gestire anche per le biblioteche: il susseguirsi di decreti e ordinanze per il contenimento della pandemia hanno implicato una serie di misure incalzanti che si sono tradotte in una serie di restrizioni (dall’impossibilità per gli utenti di recarsi liberamente tra gli scaffali alla quarantena dei materiali rientrati dal prestito, l’attivazione delle prenotazioni, il distanziamento, l’esibizione del Green pass per l’accesso alle strutture, ecc.) che hanno chiaramente influito sulla movimentazione dei prestiti documentari e sulla stessa frequentazione degli istituti culturali. Nonostante queste limitazioni il 2021 ha segnato per le biblioteche imolesi una lenta ma continua ripresa dei prestiti con un aumento di quasi 15% rispetto al 2020.

Gambi: “Un servizio culturale fortemente integrato e apprezzato dai cittadini” – “La Biblioteca comunale di Imola si conferma anche nel 2021 come un servizio culturale fortemente integrato e apprezzato dai cittadini, che guardano ai servizi bibliotecari come punto di riferimento non solo per i propri interessi di studio, di informazione e lettura, ma anche come luogo di incontro e di socializzazione. In quest’ottica si inserisce il grande passo che abbiamo compito per rendere Imola sempre di più una città universitaria: con un accordo con l’Università di Bologna, sede di Imola, abbiamo coordinato gli orari di apertura della BIM con gli orari dell’aula studio di Palazzo dal Pero in modo che le studentesse e gli studenti – imolesi o fuori sede – abbiano sempre un luogo pubblico ed accogliente dove studiare, aperto fino alle 22”, commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

Il servizio di prestito – Nel corso del 2021 sono stati 3.066 gli iscritti al prestito della Biblioteca comunale di Imola, ai quali vanno sommati 1.645 utenti della Sezione ragazzi Casa Piani e 1.241 delle Biblioteche decentrate (Ponticelli, Sesto Imolese, Sasso Morelli, Pippi Calzelunghe e Book City). Ammontano pertanto a 5.952 gli utenti che hanno fruito attivamente del servizio di prestito erogato dai Servizi bibliotecari imolesi. Complessivamente i documenti (libri, CD, DVD, riviste, giochi) registrati in prestito a domicilio nel corso dell’anno 2021 sono stati ben 73.308 così suddivisi: 35.469 in Bim, 25.846 a Casa Piani, 1.852 a Sesto Imolese, 5.110 a Ponticelli, 1.283 a Sasso Morelli. 988 a Pippi Calzelunghe e 2.750 a Book City. Complessivamente si sono registrati 8.860 prestiti (di cui 4.000 a Casa Piani) in più rispetto all’anno 2020.

La top ten dei prestiti – Sfogliando la “top ten dei prestiti Bim 2021”, il romanzo che risulta essere stato maggiormente richiesto è La fiamma nel buio, l’ultimo spettacolare giallo di Michael Connelly. A seguire figurano il successo europeo Cambiare l’acqua ai fiori, di Valerie Perrin, poi Una lettera per Sara di Maurizio De Giovanni e Gli ultimi giorni di quiete di Antonio Manzini. Per quanto riguarda la Sezione ragazzi Casa Piani, si segnala in generale una grande qualità dei libri andati maggiormente in prestito e in particolare una tendenza di grande attenzione e conoscenza tra i genitori nella scelta dei libri per i piccoli e piccolissimi: primo tra tutti il divertentissimo “Siamo in un libro! di Mo Willems e moltissimi libri di Beatrice Alemagna editi da Topipittori (I cinque Malfatti, Piccolo, grande Bubo, Il meraviglioso Cicciapelliccia, Il disastrosissimo disastro di Harold Snipperpot, Un grande giorno di niente) a dimostrazione dell’importante lavoro di promozione svolto dalle bibliotecarie durante la mostra sull’autrice del Baccanale 2019. Al primo posto anche molti libri vincitori di premi NPL come Orso, buco! di Nicola Gessi, Minibombo e Il fatto è di Gek Tessaro. Detiene in assoluto il primo posto tra tutti incredibilmente un libro, che nonostante i 60 anni dalla pubblicazione continua ad essere ristampato e molto richiesto, Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak, uno dei più bei libri mai pubblicati dall’editoria per l’infanzia. Tra i ragazzi più grandi non decade il primato del primo libro della J.K.Rowling Harry Potter e la pietra filosofale, così come alcuni classici di Roal Dahl pubblicati dalla Salani (Gli Sporcelli tra i primi , ma anche Danny il campione del mondo, il GGG e Furbo il signor Volpe) da sempre nelle classifiche delle top ten dei prestiti tra i ragazzi. Infine con grande soddisfazione si segnala al primo posto nel genere della poesia uno dei libri più premiati in questi ultimi due anni, il coinvolgente e bellissimo libro della Silvia Vecchini Prima che sia notte, Bompiani, 2020.

A conferma di ciò il direttore Gabriele Rossi mette in evidenza che “nonostante l’emergenza Covid abbia ridotto drasticamente la presenza delle classi nella Bim e nell’Archivio storico comunale nel biennio 2020-2021, la Sezione ragazzi è riuscita a mantenere attivo il consueto dialogo con le scuole con proposte calibrate sia in presenza che online, riuscendo anche ad organizzare nell’autunno-inverno 2021 tre mostre didattiche e molti incontri di promozione del libro e della lettura con esperti. Nell’anno 2021 i servizi bibliotecari e archivistici hanno pertanto ospitato 162 classi (83 a Casa Piani, 5 negli archivi, 2 nel settore ‘moderno’, 72 nelle biblioteche decentrate) che hanno frequentato le specifiche proposte indirizzate alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie volte alla promozione della lettura, alla conoscenza delle collezioni storiche e degli spazi, alla conoscenza del patrimonio archivistico”.

Nonostante i periodi di chiusura le Biblioteche hanno effettuato n. 121 iniziative legate alla promozione della lettura (19 in Bim, 12 a Sesto Imolese, 25 a Ponticelli, 7 a Sasso Morelli, 16 nella Biblioteca di Zolino, 13 a Book city, 29 a Casa Piani) con una partecipazione totale di 3.183 persone. Tra i contenitori culturali di maggior successo “Freschi di stampa” con una partecipazione di oltre 500 persone.