Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 33 decessi (ieri 37). I positivi sono 7.447 (ieri 8.274) con 44.099 tamponi (ieri 51.948), per un indice di positività al 16,8% (ieri 15,9%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 36,8 anni. 29.578 i guariti. I casi attivi sono 155.685 (-22.164).

Terapie intensive e reparti Covid Emilia Romagna

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 143 (-3 rispetto a ieri; -2,1%), l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 79 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 54,1%; 64 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,8 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.413 (+3 rispetto a ieri), età media 73,6 anni.

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 263 (ieri 255). Sono 11 i ricoverati nelle terapie intensive (come ieri).

Decessi in Emilia Romagna

In regione segnalati 33 decessi (ieri 37): 1 in provincia di Piacenza (un uomo di 82 anni). 3 in provincia di Parma (tre uomini di 79, 86 e 89 anni). 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 91 anni e due uomini di 82 e 89 anni). 2 in provincia di Modena (una donna di 89 anni e un uomo di 95 anni). 13 in provincia di Bologna (sei donne di 82, 82, 85, 91, 92 e 96 anni e sette uomini, tre di 86 anni, uno di 87, 88 e 91 anni; un uomo deceduto a Bologna aveva residenza extraregione). 3 in provincia di Ferrara (tre uomini di 52, 54 e 77 anni). 3 in provincia di Ravenna (una donna di 84 anni e due uomini di 77 e 83 anni). 6 in provincia di Forlì-Cesena (quattro donne di 79, 85, 87 e 88 anni e due uomini di 91 e 98 anni). Nessun decesso registrato oggi in provincia di Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.321.

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 229 decessi (ieri 375). 77.029 positivi (ieri 93.157), con 686.544 tamponi (ieri 846.480), per un tasso di positività all’11,2% (ieri 11%). Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le Terapie intensive: + 20, rimangono in calo i ricoverati con sintomi: – 117. I guariti sono 134.009.

Le zone in cui è divisa l’Italia

Zona bianca: Basilicata, Molise, Umbria.

Zona gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna.

Zona arancione: Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Marche.

Aggiornamento ore 12 del 6 febbraio (dati del 5 febbraio)

Terapie intensive stabili, i nuovi ingressi sono 105 (ieri 104), per un totale di 1.431 ricoverati (+ 20).

I morti da inizio pandemia sono 148.771, i casi complessivi 11.621.736. In calo i casi attivi: 2.073.248 (nelle 24 ore – 55.295).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid sono 18.498 (- 117). Continua il calo degli isolamenti domiciliari: 2.053.319 (ieri 2.108.517).

I guariti nelle 24 ore sono 134.009 per un totale di 9.399.717.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.107.181 casi di positività, 7.447 in più rispetto a ieri, su un totale di 44.099 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 14.422 molecolari e 28.677 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,8%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 9.868.250 dosi; sul totale sono 3.719.107 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,5%. Le terze dosi fatte sono 2.472.160.

Ricoveri

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 5 a Piacenza (-2), 15 a Parma (+1); 11 a Reggio Emilia (-1); 22 a Modena (+1); 43 a Bologna (invariato rispetto a ieri); 11 a Imola (invariato); 10 a Ferrara (invariato); 7 a Ravenna (-1); 3 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (-1); 13 a Rimini (invariato).

Contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.380 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 224.907) seguita da Reggio Emilia (1.080 su 121.730), Modena (998 su 173.147), Rimini (765 su 110.374), Ravenna (701 su 101.541). Seguono poi, Parma (671 su 89.613), Ferrara (659, su 74.383); quindi Cesena (409 su 62.921), Piacenza (271 su 61.348) il Circondario Imolese (263 su 34.498), e infine Forlì (250 su 52.719).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 155.685 (-22.164). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 153.129 (-22.164), il 98,3% del totale dei casi attivi.

Guariti

Le persone complessivamente guarite sono 29.578 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 936.175.