Imola. In seguito alla richiesta delle associazioni giovanili e degli studenti imolesi emersa lo scorso luglio nelle “Call for Ideas per il Centro Giovanile”, Ca’ Vaina insieme al Consultorio Familiare – Spazio Giovani Ausl di Imola organizza un ciclo di incontri dal titolo “Sex Education – 4 talk aperti a ragazzƏ dai 15 ai 20 anni”. Partendo dalle serie tv più viste del 2021 da ragazzƏ, quali “Sex education”, “Strappare lungo i Bordi”, “Riverdale” e altre, per quattro mercoledì alle 14.30 al Centro Giovanile Ca’ Vaina una professionista del Consultorio Familiare – Spazio Giovani Ausl di Imola guiderà i ragazzi in un confronto sulle tematiche che li interrogano ogni giorno.

Si comincia mercoledì 9 febbraio, con l’incontro dal titolo “Gender identity”, che vedrà l’intervento di Erika Brusa, psicologa psicoterapeuta Consultorio Familiare-Spazio Giovani AUSL Imola. Si prosegue mercoledì 23 febbraio con “Relazioni che curano #ascoltopsicologico” con Anna Strazzari, psicologa psicoterapeuta responsabile Consultorio Familiare- Spazio Giovani AUSL Imola. Mercoledì 9 marzo di scena “Il consenso nella coppia” con Erika Brusa, psicologa psicoterapeuta Consultorio Familiare-Spazio Giovani AUSL Imola. Infine, mercoledì 23 marzo si parlerà di “Sessualità” con Federica Ferlini, Ostetrica e Ginecologa Consultorio Familiare-Spazio Giovani AUSL Imola.

“La condizione dei giovani d’oggi è molto complessa e piena di sfaccettature; si colgono nuovi bisogni, nuovi comportamenti e nuove inquietudini. Ciò non è solo il risultato della pandemia, anche se quest’ultima ha esasperato ed accelerato quanto appena detto – sottolinea Anna Strazzari, psicologa Psicoterapeuta Responsabile Consultorio Familiare- Spazio Giovani AUSL Imola -. Per gli adolescenti la realtà mediatica costituisce una sorta di interlocutore, dotata di un suo singolare peso: la tgv, Internet, altre realtà virtuali quali le chat, i cellulari, le serie televisive, ecc., non sono soltanto mode, ma sistemi per comunicare e vivere utilizzati per soddisfare i propri bisogni”.

“E’ paradossale che nell’era della tecnologia e della comunicazione globale, che ci permette in un solo istante di collegarci con chiunque in qualsiasi parte del pianeta, la nostra sia un’epoca di nuove solitudini: l’intimità, la vicinanza con l’altro ci confonde, ci intimorisce. Ecco perché abbiamo collaborato alla programmazione e realizzazione di questo ciclo di incontri: i professionisti che lavorano nello Spazio Giovani dell’Ausl di Imola, psicologa e ginecologa, incontreranno e dialogheranno con i ragazzi interessati per dare loro risposte e stimoli al fine di favorire un dialogo fatto di presenza, di consapevolezze e di vicinanza” conclude la dottoressa Strazzari.

Da parte loro, Giacomo Gambi, assessore alle Politiche giovani ed Elisa Spada, assessora alle Pari opportunità sottolineano che “è importante che il nostro Centro Giovanile organizzi iniziative rivolte agli adolescenti e alle adolescenti su temi da loro molto sentiti, sia mettendosi in ascolto delle loro esigenze sia utilizzando le loro parole, i loro riferimenti, come appunto i titoli di serie tv da loro guardate. Ed è altrettanto significativo che lo faccia mettendosi in rete con le altre importanti realtà del territorio, come in questo caso il Consultorio Familiare – Spazio Giovani AUSL di Imola”.