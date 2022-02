Imola. Una panchina di colore giallo, dedicata a Giulio Regeni, verrà scoperta venerdì 11 febbraio alle 17.30, alla presenza del sindaco Marco Panieri. La Panchina Gialla è posta tra le scuole Rodari e il complesso dell’Osservanza, in una posizione che è stata scelta in quanto nell’area dell’Osservanza sorgerà il futuro campus universitario. Mentre il colore giallo della panchina simboleggia la luce e l’attenzione per non dimenticare quanto accaduto a Giulio Regeni e mantenere vivo il ricordo.

La decisione di dedicare una panchina di colore giallo a Giulio Regeni, anche come segno di vicinanza e di sostegno alla sua famiglia, è stata assunta dal consiglio comunale, che nella seduta del 4 novembre 2021 ha approvato una mozione che andava in tal senso, presentata dai consiglieri Antonio Ussia e Alan Manara del gruppo consigliare ‘Imola Corre’; dalla consigliera Francesca Degli Esposti, del gruppo consigliare Partito Democratico e dal consigliere Filippo Samachini, del gruppo consigliare ‘Imola Coraggiosa’.

Ricordiamo che in precedenza, il Comune di Imola nel 2016, ha aderito alla campagna di Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”, come stabilito dal consiglio comunale che nella seduta del 16 giugno 2016 ha approvato un ordine del giorno, a firma Pietro Taraborelli e Francesca Degli Esposti, del gruppo consigliare Partito Democratico, che invitava “il Parlamento e il Governo italiano ad attivarsi con fermezza e sollecitudine in tutte le sedi internazionali opportune, affinché le autorità egiziane facciano la massima chiarezza sulla morte di Giulio Regeni ed i responsabili di questo efferato crimine vengano assicurati alla giustizia”.