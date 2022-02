Ravenna. Altra udienza del processo in Corte d’Assise per il femminicidio di Ilenia Fabbri, 46enne faentina che prima dell’assassinio aveva lavorato per oltre un anno alla concessionaria Sica di Imola dove era molto apprezzata dai colleghi di lavoro che le hanno dedicato una panchina rossa in via Selice

.

Gli accusati, ormai da oltre un anno (il delitto fu consumato il 6 febbraio 2021 nella casa dove abitavano la donna e la figlia Arianna in via Corbara, ndr) sono l’ex marito di Ilenia Claudio Nanni, considerato il mandante, e Pierluigi Barbieri reo confesso dell’assassinio. Proprio nel corso dell’udienza del 9 febbraio in aula hanno parlato coloro che, medici e psicologi, avevano visitato Barbieri nel corso degli anni dal 2016 al 2020. Qualche problema sì, ma certamente non molto grave. Di conseguenza, la Corte d’Assise ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica richiesta dalla difesa di Pierluigi Barbieri.

La prossima udienza si terrà il 23 febbraio quando inizierà la requisitoria del pm Angela Scorza. La sentenza è attesa per inizio marzo.