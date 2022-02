Viareggio. Si parte il 20 febbraio con la prima sfilata. Ancora una volta, come è successo in 149 anni di storia, anche nel 2022 il Carnevale di Viareggio, affida alla creatività dei suoi artisti la narrazione di tanti problemi che affliggono la società contemporanea: dalla ripartenza, alla sicurezza sul lavoro, alla parità di genere, con divertimento e condivisione.

I corsi mascherati

Saranno sei i corsi mascherati di Viareggio 2022. Le sfilate, in programma domenica 20 febbraio, Giovedì Grasso 24, domenica 27 febbraio, Martedì Grasso 1, sabato 5 e sabato 12 marzo, saranno l’occasione per poter ammirare le opere allegoriche realizzate dai maestri costruttori. Gigantesche macchine festive in scena sui Viali a Mare per celebrare il 149esimo anno del Carnevale di Viareggio, che ritorna al suo calendario tradizionale, dopo le sfilate straordinarie di settembre e ottobre 2021. Con la loro maestria e con la creatività che da sempre li contraddistingue, attraverso i linguaggi dell’allegoria, i maghi della cartapesta narrano la contemporaneità per una sorta di grande approfondimento dei temi della nostra società con gli strumenti della satira.

Due gli argomenti che caratterizzano le occasioni culturali che arricchiscono il calendario dei corsi mascherati.

Carnevale di Viareggio & cinema

Alla Casa del cinema di Roma dal 26 gennaio al 13 febbraio il racconto fotografico del rapporto tra l’arte del cinema e quella del Carnevale con una mostra di suggestive gigantografie di alcuni dei carri allegorici che si sono ispirati ai grandi film e attori e una speciale rassegna cinematografica.

Il Gran Tour

Il viaggio è il tema del “Fuori Corso“ 2022. Il tema del viaggio e della trasformazione del viaggio attraverso i secoli: dal Gran Tour al post pandemia. I viaggi del Carnevale e nel Carnevale.

I numeri del Carnevale di Viareggio

In 149 anni di storia del Carnevale di Viareggio sono state programmate 442 sfilate e costruiti 1.350 carri allegorici.

Oggi le opere allegoriche sono realizzate da 32 artisti della cartapesta in 23 imprese artigiane.

Ogni anno sono protagonisti sui viali a mare:

9 carri di prima categoria (alti oltre 20 metri);

4 carri di seconda categoria (alti fino a 14 metri);

9 mascherate in gruppo;

10 maschere isolate.

Carnevale di Viareggio 2022 – Il programma

Domenica 20 febbraio: cerimonia di inaugurazione e alzabandiera – ore 14.30

1° corso mascherato di apertura – ore 15

Giovedì 24 febbraio – ore 18

2° corso mascherato notturno – Al temine spettacolo pirotecnico

Domenica 27 febbraio – ore 15: 3° corso mascherato

Martedì 1 marzo – ore 15 – 4° corso mascherato – Al termine spettacolo pirotecnico

Sabato 5 marzo – ore 17 – 5° corso mascherato notturno

Sabato 12 marzo – ore 17 – 6° corso mascherato notturno di chiusura.

Al termine proclamazione dei verdetti della Giuria e spettacolo pirotecnico.

La Cittadella, dove il Carnevale di Viareggio vive tutto l’anno

E’ il luogo della creatività e della conservazione del patrimonio storico e artistico. Aperta al pubblico il 26 settembre 2001 la Cittadella del Carnevale, è da allora il più grande parco dedicato alle Maschere in Europa. Progettata dall’architetto Francesco Tomassi la grande piazza, dedicata a Burlamacco, maschera simbolo di Viareggio, accoglie sedici hangar, all’interno dei quali i maestri costruttori lavorano per realizzare le gigantesche opere allegoriche.

Un primo percorso espositivo è nella storia della grafica artistica contemporanea. I portoni degli hangar in cui lavorano i maestri sono diventati dei maxi “schermi” per una narrazione di impatto, a grandissime dimensioni: dal futurismo ai linguaggi dei giorni nostri attraverso una selezione di manifesti storici per il Carnevale.

I nuovi Musei e l’archivio storico sono l’occasione per il visitatore di scoprire l’arte della cartapesta e la storia della manifestazione che si avvicina al traguardo dei 150 anni. Alla Cittadella è possibile inoltre cimentarsi nella lavorazione della materia prima di Burlamacco attraverso i laboratori didattici per bambini.

