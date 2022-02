Dozza. Facendo un vero e proprio slalom fra fiere ed eventi annullati, rimandati in data da destinarsi e posticipati, Enoteca Regionale Emilia Romagna arriva a Parigi in quello che rappresenta il primo evento internazionale dedicato al settore del vino in questo 2022, ancora alle prese con la pandemia di Covid-19.

Dal 14 al 16 febbraio si svolgerà quindi il Wine Paris & Vinexpo Paris, dove sono attesi 2.800 espositori provenienti da 32 nazioni, 30mila visitatori professionali e oltre 600 giornalisti internazionali. Il dato delle presenze è suddiviso equamente tra francesi e stranieri. Tra i Paesi più rappresentati ci saranno i Paesi Bassi, Usa, Belgio, Regno Unito, Germania e Canada.

Enoteca Regionale Emilia Romagna sarà quindi nella capitale francese fra i portabandiera del made in Italy.

“La nostra partecipazione all’evento francese, il primo dell’anno in presenza, avrà un carattere prevalentemente istituzionale perché, come abbiamo più volte sottolineato, è importante non perdere le ancora abbastanza rare occasioni per incontrare di persona gli addetti del settore – spiega Giordano Zinzani, presidente di Enoteca Regionale – Le fiere hanno sempre rappresentato un ottimo veicolo promozionale e commerciale per i vini emiliano-romagnoli, anche se la pandemia ci ha fatto scoprire anche altre modalità, con potenzialità differenti ma complementari a quanto si faceva in passato. Come Enoteca Regionale cercheremo di sfruttare al meglio le opportunità che ci si presenteranno e cercheremo di crearne delle nuove, consapevoli che anche il 2022 ci riserverà ancora parecchie incertezze”.