Bologna. La Città metropolitana di Bologna è al fianco degli imprenditori del commercio e del turismo in questo momento di crisi economica e al Tavolo metropolitano per il commercio e le attività turistiche si è fatto il punto della situazione con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per definire una strategia comune e azioni concrete per salvaguardare e rilanciare l’economia urbana e di prossimità.

All’incontro del Tavolo, istituito dalla Città metropolitana già a febbraio 2021 per aggregare le istanze dei territori e cercare risposte condivise all’emergenza, hanno partecipato l’assessora Luisa Guidone del Comune di Bologna, le Unioni dei Comuni, la Camera di Commercio, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali.

I settori del commercio e del turismo sono stati tra quelli più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia e l’attuale situazione di incertezza, unita all’aumento dell’inflazione, sta frenando la ripresa. Il sindaco Matteo Lepore, nel suo programma elettorale, ha dichiarato che la vitalità dell’economia di vicinato deve tornare a essere una priorità. In questa prospettiva, nel nuovo corso politico che si è avviato da pochi mesi, la Città metropolitana intende lavorare congiuntamente e in modo ancor più determinato per sostenere e promuovere quella economia di prossimità che, generando valore, rende vitali i nostri quartieri e i centri urbani.

“Le istituzioni dell’area metropolitana non sono sorde al grido d’allarme lanciato dalle associazioni imprenditoriali che rappresentano le attività del commercio e dei servizi di vicinato, dei pubblici esercizi e del turismo – commenta il vicesindaco metropolitano con delega allo Sviluppo economico, Marco Panieri -. Intendiamo capitalizzare il lavoro svolto nei mesi scorsi per il quale ringrazio anche il consigliere Marco Monesi e tutti i componenti, rafforzando l’attività del Tavolo e definendo insieme a tutti gli attori una strategia condivisa e delle azioni concrete per l’economia urbana e di prossimità. Questo ci permetterà non solo di dare risposte all’emergenza, ma di disegnare le prospettive future per il consolidamento e lo sviluppo della rete del commercio, dei pubblici esercizi, dell’artigianato e dei servizi di prossimità. Il confronto tra i diversi soggetti presenti al Tavolo è fondamentale e può essere da stimolo e dare maggior forza nel dialogo con livelli istituzionali più alti. Lavoreremo per ottenere una semplificazione delle procedure e supportare la nuova imprenditorialità nel settore del commercio attraverso forme di sostegno alle imprese nei primi anni di attività – prosegue Panieri – metteremo in campo interventi per qualificare il lavoro, in coordinamento con gli altri consiglieri delegati, partendo dall’importante impegno svolto per la Carta metropolitana per la logistica etica”.

“Insieme al vicesindaco Panieri – sottolinea la consigliera metropolitana delegata al Turismo Barbara Panzacchi – abbiamo ritenuto utile lavorare in maniera trasversale con azioni coordinate, condivise e organiche tra i nostri due settori per sviluppare l’attrattività dei territori in base alle loro specificità e sostenere le imprese del settore turistico, già provate dalla pandemia e nei confronti delle quali peserà anche il caro bollette. Ci impegneremo a promuovere le reti di impresa tra attività commerciali e turistiche con incontri ad hoc, anche a partire dalla positiva esperienza della Carta dei Servizi realizzata nel quadro delle attività di promozione della Ciclovia del Sole”.