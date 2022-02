Imola. Il gruppo consiliare Imola Corre ha partecipato con convinzione all’incontro svolto nei giorni scorsi dall’assessora Elisa Spada con la cittadinanza del quartiere Montericco sul progetto di isola ecologica. Purtroppo la disinformazione mistificatoria portata avanti dall’opposizione, ha generato maggiore disagio nella cittadinanza e una grande criticità nello svolgimento di un dialogo serio e costruttivo con le persone, una vera e propria occasione persa per conoscere, approfondire e capire la validità del progetto.

“Nell’ultimo periodo l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Marco Panieri sta facendo il possibile per sfruttare i fondi disponibili con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per realizzare sul territorio tanti interventi attesi da tempo che fino ad oggi erano rimasti nel cassetto – scrive il consigliere di “Imola Corre” Antonio Ussia -. Infatti, il progetto di un’isola di riciclo a Montericco nasce per dare un servizio migliore e un vantaggio alla città, in particolare riguardo all’aumento della percentuale di raccolta differenziata e alla diminuzione delle emissioni di CO2 nell’aria”.

Il progetto non riguarda in alcun modo l’idea di “discarica” e tantomeno intende svalutare la zona o le case in essa. Anche Imola Corre “si unisce a quello che è stato già comunicato dall’assessora Elisa Spada e si dispiace per il fatto che non sia stata fatta un’adeguata comunicazione preventiva ai cittadini per spiegare il forte impatto dell’opera in termini di risparmi logistici e ambientali. E soprattutto per spiegare la bontà del progetto anche nei punti più delicati, come la viabilità e il mantenimento del verde. Purtroppo i tempi rapidi e anticipati dei bandi relativi al PNRR hanno fatto slittare la partecipazione ad un momento successivo. Questo va riconosciuto e possiamo assumere come impegno quello di curare, ancora di più, l’attenzione alla partecipazione e la comunicazione diretta con i cittadini riguardo ai progetti che li toccano da vicino”.