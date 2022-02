Eccoci di nuovo, siamo tornati a casa dopo una breve assenza, e lo facciamo oggi, 11 febbraio 2022 in occasione della celebrazione della “Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”.

Appuntamento al quale non vogliamo assolutamente mancare, perché la Giornata Internazionale è un evento speciale.

Istituita 7 anni fa nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e patrocinata dall’UNESCO, per promuovere l’uguaglianza di genere e la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze in campo scientifico e tecnologico, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali, la giornata vuole ricordare quanto, ancora oggi, stereotipi e pregiudizi rendano le carriere femminili un percorso ad ostacoli.

“Agents of Change” è il tema di quest’anno: ragazze e donne come motori propulsivi per un cambiamento che favorisca l’abbattimento del gender gap e avvicini le donne alle discipline scientifiche. Questa è la sfida che ci attende per il futuro: raggiungere una piena parità di opportunità nella carriera scientifica.

La ricerca e l’innovazione sono decisive per affrontare le grandi sfide globali (salute, sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici) a tal ragione è bene valorizzare tutti i talenti, maschili e femminili.

Il gruppo di esperti del progetto TAAAC già da diversi anni è impegnato a promuovere la parità di genere in ambito tecnico/scientifico nei contesti educativi e scolastici in particolare lavorando con le classi seconde delle scuole paritarie di primo grado.

Il progetto denominato “Oltre gli stereotipi di genere per una scelta professionale consapevole” si pone l’obiettivo di offrire all’intera classe coinvolta ed in particolare alle ragazze un’opportunità di crescita di consapevolezza, poiché il divario di genere, gli stereotipi culturali e le barriere mentali non permettono loro di fare fiorire le proprie potenzialità e inibiscono le scelte che invece devono essere libere da vincoli e stereotipi.

Sapere scegliere il percorso di studio e di lavoro che risponde alla loro ambizioni e competenze, nel mondo della scienza e dell’innovazione tecnologica, rende le donne e le ragazze libere.

Ecco la ragione per la quale TAAAC non poteva mancare a questo appuntamento: tra i suoi principi e valori fondativi la questione giovanile e di genere è un asso portante della propria mission.

Per chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza del progetto “Oltre gli stereotipi di genere per una scelta professionale consapevole” consigliamo l’ascolto del video “Le Ragazze hanno grandi sogni”. https://youtu.be/g2Ik26b8MkE

CHI E’ TAAAC