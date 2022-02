Castel San Pietro Terme (BO). Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento italiano il 29 dicembre scorso, anche la Giunta di Castel San Pietro Terme ha deliberato a decorrere dall’anno 2024 un incremento delle indennità di funzione di sindaco, vicesindaco, assessori e del presidente del Consiglio comunale. Come previsto dal comma 584 della manovra di Governo, l’incremento del trattamento economico, parametrato in una misura percentuale proporzionata alla popolazione del comune, sarà adeguato al 45% nell’anno 2022 e al 68% nell’anno 2023 del differenziale incrementale (il 30%) tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dal 2024.

“Recepire questa legge dello Stato – sottolinea il sindaco Fausto Tinti – ha un importante significato: quello di colmare lo sbilanciamento, reso ancora più evidente durante questi anni di emergenza pandemica, fra il riconoscimento economico che finora è stato riconosciuto agli amministratori dei Comuni, soprattutto i più piccoli, e le responsabilità e i rischi che il loro ruolo richiede. Ai cittadini, a cui abbiamo il dovere di comunicare ogni novità che ci riguarda per dovere e trasparenza istituzionale, ricordo che le vecchie indennità erano state stabilite da un decreto del Viminale datato 2000, quando ancora la moneta in circolazione era la Lira, e che l’incremento ora stabilito è finanziato con risorse vincolate trasferite dallo Stato ovvero risorse che se non utilizzate come indicato vanno restituite”.

La disposizione prevede, infatti, a titolo di contributo una compensazione a carico dello Stato a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti.

Rideterminati gli importi, poiché la normativa non è chiara, a livello prudenziale, la Giunta ha scelto inoltre di applicare la riduzione del 10% sul differenziale tra le indennità attuali e le nuove indennità, come tra l’altro già avviene per quella del sindaco.

Secondo i calcoli dei dirigenti comunali, gli importi mensili spettanti agli amministratori e i relativi aumenti anno per anno risulteranno, al lordo delle imposte, come nelle tabelle seguenti.

Vai alla tabella con tutti gli incrementi >>>>

Gli amministratori che svolgono un lavoro dipendente percepiscono metà dell’indennità prevista per la loro carica.