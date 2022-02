Castel San Pietro (Bo). E’ già attivo per i castellani il nuovo servizio che consente di inviare on line la dichiarazione di cambio di residenza dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Castel San Pietro Terme è infatti fra i primi Comuni italiani (in tutto 31 su 7.903), individuati d’intesa da Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – e Anci, che dal 1° febbraio partecipano alla prima fase sperimentale, che durerà circa due mesi, al termine della quale il servizio verrà gradualmente esteso a tutti gli altri Comuni. Proprio per questo il personale comunale sta partecipando a specifici incontri informativi e formativi.

I cittadini iscritti all’Anpr possono quindi presentare con la nuova modalità online le seguenti dichiarazioni anagrafiche: dichiarazione di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune italiano o dall’estero (per i cittadini italiani iscritti all’AIRE) in uno dei comuni che partecipano alla sperimentazione, come appunto Castel San Pietro Terme, e dichiarazione di cambiamento di abitazione all’interno dei suddetti Comuni.

Per presentare la dichiarazione di cambio di residenza si accede al sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizi-online/certificazioni-anagrafiche oppure direttamente al portale del Ministero dell’Interno: https://www.anagrafenazionale.interno.it/ con una delle credenziali previste (SPID, Identità Digitale; CNS, Carta Nazionale dei Servizi; o CIE, Carta d’Identità Elettronica)

Questa nuova opportunità va ad implementare ulteriormente i servizi demografici già messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi ai cittadini. Dal 15 novembre 2021 sul portale dell’Anpr è infatti possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali.