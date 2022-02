Cotignola (Ra). Il 20 febbraio 2022, Kurt Cobain avrebbe compiuto 55 anni. Per l’occasione, domenica 20, ore 20.30, il Teatro Binario di Cotignola organizza una serata tributo in perfetto stile unplugged. Gli AK47 – Nirvana Tribute band, faranno rivivere le emozioni dello storico concerto di New York e non solo…

Gli AK47 sono un quintetto formatosi con il desiderio di ricominciare a suonare rock, dopo un lungo momento di pausa, e di farlo con un progetto acustico che tributasse un omaggio ai Nirvana e ad uno dei concerti diventato il più iconografico della loro carriera: Unplugged in New York, che i ragazzi ripropongono in versione integrale.

Gli AK47 sono: Ivano Gasparini – voce solista, Andrea Cacciari – batteria, Riccardo Galletti – basso, Mirco Bernardinello – chitarra e cori, Filippo Romano – chitarra e cori. Con testi e narrazione di Simona Cantelmi. Bolognese, scrittrice, laureata in Lettere moderne, con una tesi in Storia dell’Emilia Romagna nel Medioevo, ha lavorato come redattore per il quotidiano L’Informazione di Bologna – Il Domani, allegato de La Stampa e per diversi periodici (allegati de Il Giornale). Ha curato quattro voci del Dizionario biografico degli italiani Treccani, pubblicato monografie e saggi di carattere storico, racconti e il romanzo “Il Protettore del Tempo” (Giulio Perrone Editore/L’Erudita, 2017). Oggi scrive per l’inserto mensile del Corriere della Sera “Vivi Bologna & Emilia Romagna” e fa parte del direttivo di Agimp (Associazione giornalisti e critici italiani di musica legata ai linguaggi popolari). Si occupa di comunicazione e promozione musicale da dieci anni.

Il Teatro Binario

Nel centro di Cotignola, in provincia di Ravenna, c’è un piccolo teatro molto speciale nato accanto alla stazione ferroviaria, di cui utilizza alcuni spazi dismessi e ristrutturati grazie a un accordo tra Ferrovie dello Stato e Amministrazione comunale. È il Teatro Binario gestito dall’associazione di promozione sociale Cambio Binario che conta oggi su palcoscenico e 84 posti a sedere ricavati all’interno dell’ex magazzino merci della stazione, un giardino per rappresentazioni all’aperto e foyer, camerini e bar realizzati all’interno di vagoni ferroviari non più in uso. Un piccolo gioiello tutto da scoprire.

Biglietto unico 12 euro + 1,20 euro diritti di prevendita in vendita sul circuito LiveTicket. Obbligatoria l’esibizione del Super Green Pass e mascherina FFP2.

Per informazioni: https://fb.me/e/50EYvjJdT – Tel. 349.7138188 – brightonrockevents@gmail.com