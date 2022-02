Rimini. “Romanipen: Identità e Storia della Cultura romanì” è il titolo di una mostra multimediale che verrà inaugurata il 21 febbraio a Rimini. La mostra, inserita nel progetto Latcho Drom finanziato dal “Right equality and citizenship programme” (2014-2020) dell’Unione Europea, è pensata per contrastare la discriminazione e favorire l’inclusione di Rom e Sinti nelle comunità locali.

La conferenza di lancio, dal titolo “In viaggio verso l’inclusione” si terrà nella parrocchia S. Agostino, in via Cairoli 36 a Rimini, dalle ore 17 alle 19. L’evento si terrà in presenza.

E’ possibile il collegamento per la partecipazione online >>>>

Rašid Nikolić, abile marionettista e fervente attivista della cultura Rom, è il direttore dell’esposizione: nel suo curriculum ci sono la fuga dalla guerra di Bosnia, l’esilio già da bambino come rifugiato politico a Berlino, poi gli anni più belli dell’infanzia passati in un campo nomadi di Torino, fino al compimento degli 8 anni.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 26 febbraio, dalle 14 alle 19.

L’iniziativa prevede attività laboratoriali nelle scuole, misure per l’accesso scolastico, orsi di formazione per operatori del settore e a strumenti di sostegno per la regolarizzazione dei titoli di soggiorno di persone appartenenti al popolo Rom.

Il programma dell’inaugurazione

Ore 17; Kristian Gianfreda, assessore del comune di Rimini: apertura dei lavori.

Ore 17,15; Matteo Drudi e Natascia Mazzon, Comunità Papa Giovanni XXIII: il Progetto Europeo Latcho Drom.

Ore 17,45; Rašid Nikolić, curatore della mostra, e Rambo Bologna Halilovic: Riflessioni sull’identità Romanì.

Ore 18,15; Lucia Sandiano: Riflessioni sull’antiziganismo.

Ore 18,30; Giorgio Bezzecchi: L’importanza della partecipazione attiva.

Modera Elena Gattafoni.

Spiega Natascia Mazzon della Comunità Papa Giovanni XXIII, curatrice del progetto insieme a Lucia Sandiano: “Circa il 25% della popolazione Rom e Sinta in Italia vive nel degrado, mentre il restante vive regolarmente in abitazioni o situazioni autonome. Eppure il mondo mediatico tende ad enfatizzare le dinamiche delle fasce marginali, lasciando credere che Rom sia sinonimo di persona restia a qualsiasi percorso di inclusione. È la stessa esistenza dei campi a creare l’emarginazione sociale. Con questo percorso presenteremo storie ed eventi che mostreranno quanto di buono fiorisce in questa cultura e tradizione tanto straordinaria quanto sconosciuta. Camminare insieme, al fianco del popolo Rom, è possibile”.