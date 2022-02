Castel San Pietro Terme (BO). “All you can hit. Colpire per primo, colpire forte” è il titolo del nuovo spettacolo di Daniele Raco, pensato, scritto e portato in scena durante il lockdown, che andrà in scena venerdì 18 febbraio, ore 21, al cinema teatro Jolly di Castel San Pietro Terme.

“Si direbbe uno spettacolo che racconta il covid e invece non è l’argomento portante – spiegano gli organizzatori -, c’è perché gli artisti sono testimoni del tempo in cui vivono, ma ci si ricorda solo ogni tanto della pandemia. La malattia che viene raccontata è più profonda, forse incurabile. Il disagio che proviamo davanti alla stortura che siamo diventati, alle abitudini che abbiamo acquisito velocemente e che nemmeno ci fanno ricordare chi eravamo. Si parte dal mondo della comicità fino ad arrivare alla politica, ai social, al nostro malessere e alla voglia, alle volte irresistibile, di colpire e distruggere tutto, comprese le cose ritenute intoccabili. A parole. Solo a parole, perché sarà sempre una risata l’arma migliore e il rimedio migliore anche per la stortura che siamo diventati2.

Biglietto unico 12 euro. Prenotazioni via sms o whatsapp al numero: 333.9434148. Per l’accesso agli spettacoli è richiesto agli spettatori il rispetto delle normative anti Covid vigenti.

Info e programmi: www.cspietro.it; www.teatrojolly.net; info@eclissidilana.it.

La stagione teatrale 2021-22 al Cinema Teatro Jolly in via Matteotti 99 è organizzata dall’Associazione culturale Eclissidilana con la direzione artistica di Dario Criserà ed è patrocinata dal Comune di Castel San Pietro Terme.