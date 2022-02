Il 12 febbraio ad Ancona la Ginnastica Biancoverde di Imola ha fatto il suo esordio 2022 al Campionato italiano di serie A1 della Federazione Ginnastica d’Italia. Nonostante gli imprevisti dell’ultimo minuto fossero tutti a sfavore della squadra imolese, le ragazze hanno combattuto ed ottenuto così un settimo posto tra le migliori 12 squadre italiane nella prima tappa di Campionato.

Infatti è arrivata appena prima della gara la brutta notizia dell’impossibile partecipazione del prestito tedesco Meolie Jauch, bloccata dal medico federale per una leggera distorsione. In aggiunta due ginnaste, Elisa Calderoni e Carolina James sono state colpite da una breve influenza stagionale proprio nella settimana di gara, fortunatamente non Covid e altrettanto fortunatamente recuperate, all’ultimo minuto.

La squadra dunque questa volta è scesa in gara al Palaprometeo nella formazione composta dalle tre punte Cotroneo, Guicciardi e James su tutti gli attrezzi e con i nuovi giovani ingressi junior Giorgia Centenaro impegnata al Corpo libero e Parallele, Elisa Calderoni al Volteggio e Anna Villa alla Trave, e con Alice Fabbri e Chiara Pontil pronte come riserve.

Due errori alla Trave e due alle Parallele hanno poi determinato la posizione in classifica decisamente migliorabile nelle prossime tappe di Torino in marzo e di Napoli in aprile, nelle quali dovrebbe essere presente anche Meolie, ginnasta inserita in squadra in quanto molto forte proprio alle parallele asimmetriche.

Ottima prova al corpo libero e al volteggio per tutte, attrezzo, quest’ultimo, nel quale si sono rese evidenti le nuove regole del Codice internazionale dei punteggi di questo quadriennio olimpico, che abbassa tutti i valori di partenza dei salti. Molto bene su tutti gli attrezzi Alessia Guicciardi, che non commette errori e trascina la squadra in una già ottima posizione di classifica.