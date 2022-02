Incontri on line per parlare con le famiglie del territorio imolese per la vaccinazione dei bambini e delle bambine tra i 5 e gli 11 anni. I professionisti dell’Azienda Usl insieme ai rappresentanti degli istituti scolastici del territorio, ai pediatri di libera scelta e agli specialisti ospedalieri, e ai sindaci dei Comuni del nostro territorio hanno programmato una serie incontri on line itineranti per parlare di questo importante argomento.

Si parte domani alle ore 18.45 con le famiglie di Castel Guelfo e Medicina: bisogna iscriversi al link https://www.ausl.imola.bo.it/vaccibimbo_medicinacastelguelfo e poi seguirà l’invio delle istruzioni per il collegamento qualche ora prima dell’incontro stesso.

Come hanno sottolineato gli organizzatori dell’iniziativa: “L’ambiente scolastico si è mostrato abbastanza sicuro, ma ora con la diffusione del contagio a causa delle nuove varianti, che non risparmiano i più piccoli, come invece era avvenuto in passato, dobbiamo mettere in sicurezza più di prima i nostri bambini. Proprio da questa pandemia abbiamo imparato che solo insieme possiamo superare questo momento e far sì che non si ripeta con tale veemenza nei prossimi mesi e nel prossimo autunno. Lo vogliamo fare insieme, attraverso il dialogo e l’ascolto reciproco. E’ segno di responsabilità porsi le giuste domande sulla salute dei figli. Se è vero che i vaccini ci consentono di pensare più in fretta ad un post-pandemia, è altrettanto vero che solo insieme potremo costruire una nuova normalità che ci permetta di tornare a vivere appieno la socialità.”