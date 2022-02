Castel San Pietro (Bo). Torna domenica 27 febbraio il Carnevale dei Bambini nella città del Sillaro, con modalità necessariamente diverse dagli anni scorsi, compatibili con il rispetto delle norme che saranno in vigore in quella data.

“In considerazione della situazione di emergenza, per il Carnevale di quest’anno, la giunta ha deciso di non organizzare il consueto concorso di disegni a tema per le scuole, messe a dura prova nei mesi che abbiamo alle spalle – afferma l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi -. Pensiamo di aver preso la decisione giusta, che è stata apprezzata anche dai dirigenti scolastici. Non era ipotizzabile a dicembre fissare una data per la festa in presenza, ma ora che siamo a febbraio e pare che la situazione stia migliorando, abbiamo messo in campo le forze di Comune e Pro Loco per organizzare un piccolo evento in presenza per i bambini di Castello e non solo, che si terrà domenica 27 febbraio in piazza XX Settembre”.

La festa prenderà il via alle 15 con un’esibizione del Corpo Bandistico di Castello. Alle 16 ci sarà uno spettacolo di burattini a cura di Officine Duende. Ci saranno giochi, attrazioni e gonfiabili. Tutti i bambini sono invitati a venire in maschera. Le maschere più belle saranno premiate.

Nella giornata di domenica 27 si terrà anche il Castro Antiquarium. Alcune bancarelle saranno dislocate in altre sedi proprio per lasciare libere per il Carnevale le piazze XX Settembre e Acquaderni.

“Sarà un modo per tornare insieme – bambini e famiglie – a vivere una giornata di festa nel centro storico in occasione del Carnevale”, conclude Dondi.