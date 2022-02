Imola. Dopo un’edizione 2021 connotata dall’assenza di eventi in presenza ma anche dalla gradita novità del concorso “Fantaveicoli 24.0 – Un video per Carnevale”, l’Amministrazione comunale, grazie a condizioni sanitarie mutate rispetto all’anno scorso per la prosecuzione della campagna vaccinale, ha deciso di proporre per il 2022 un’edizione rinnovata del Carnevale dei Fantaveicoli, la 25esima.

Il Carnevale dei Fantaveicoli è organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Città metropolitana di Bologna. La manifestazione è resa possibile grazie al prezioso sostegno di sponsor privati: Coop Alleanza 3.0, Centro Commerciale Leonardo, Gruppo Hera, BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Soccorso stradale di Proni Antonio e figli s.n.c.

I Fantaveicoli in mostra al complesso dell’Osservanza – Una nuova edizione che riparte dai temi che rendono da sempre il carnevale imolese unico in Italia: ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità verde, riciclo e riuso dei materiali. Questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono stati alla base dei “fantaveicoli” imolesi per molti anni. Novità dell’anno è un tema, la Bicicletta, un veicolo che rappresenta al tempo stesso tradizione e innovazione. Ha una storia che viene da lontano, che unisce generazioni di imolesi, ma è anche il mezzo di trasporto più ecologico che tutti noi possiamo utilizzare per contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria nella nostra città.

L’evento principale del “Carnevale dei Fantaveicoli” si svolgerà domenica 27 febbraio a partire dalle 10 e per tutta la giornata nella nuova cornice del complesso dell’Osservanza. Dalla mattina, le categorie dei “Fantaveicoli” (Fantaveicoli 25.0 e Fantaveicoli 25.0 Scuole) metteranno in mostra le proprie creazioni in una vera e propria esposizione all’aperto, all’interno del parco. A partire dalle 15.30, nell’area della pista da ballo, si avvicenderanno le categorie “Maschere” e “Pimp my bike” che presenteranno i propri travestimenti e fanta-biciclette di fronte ad una giuria che valuterà le creazioni più originali e divertenti. Le premiazioni di tutte queste categorie, nonché del concorso video, si svolgeranno, a partire dalle 17 presso il teatro dell’Osservanza. Nel corso della premiazione verranno mostrati i video vincitori della categoria “Un video per Carnevale” e, a seguire, i vincitori saranno premiati. Chi vuole assistere all’evento a teatro, dovrà prenotarsi tramite l’App ioPrenoto o inviando una mail all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it. Sarà possibile seguire anche la premiazione in streaming sulla pagina Facebook del Carnevale dei Fantaveicoli e del Comune di Imola.

“Con l’andamento attuale dei contagi abbiamo ritenuto di poter confermare l’appuntamento con i Fantaveicoli in presenza, con l’auspicio che questa nuova location al Parco dell’Osservanza possa attirare tanti bambini e famiglie e, per la varietà del programma anche con mostre e video, tutte le generazioni. La bicicletta, veicolo-icona, scelto quest’anno come filo conduttore della manifestazione, è oggetto infatti di mostre ed eventi collaterali rivolti a tutte le generazioni”, fa sapere Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

La bici protagonista degli eventi collaterali – Ad arricchire il programma culturale di quest’anno, vi saranno anche una serie di incontri e laboratori che pongono al centro tematiche legate al Carnevale ecologico imolese. Venerdì 25 febbraio, alle 17, nella Biblioteca Comunale, il professore Stefano Pivato, professore emerito di storia contemporanea all’Università degli Studi di “Carlo Bo” di Urbino, presenterà il proprio libro “Storia sociale della bicicletta” (Il Mulino, 2019), nonché la sua nuova uscita “La felicità in bicicletta” (Il Mulino, 2021). Anche il centro giovanile Ca’ Vaina aderisce alla 25esima edizione del “Carnevale”, proponendo due eventi rivolti a tutti, senza distinzione di età. Sabato 26 febbraio, con la collaborazione dell’Associazione bolognese L’Altra Babele, è organizzato un pomeriggio di marchiatura delle proprie bici. La marchiatura prevede l’incisione sul telaio di un codice identificativo, l’applicazione di un agente protettivo, accompagnata da un adesivo con funzione deterrente. Verrà contestualmente rilasciata una certificazione di titolarità del mezzo e i dati del possessore saranno trasferiti sul registro online. A seguire, aperitivo con “Imola ciclabile”, occasione per presentare un progetto di crescita delle pratiche legate alla mobilità sostenibile della città di Imola, con la partecipazione di Giocathlon e uaU. Al centro giovanile sarà inoltre possibile, lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo assistere alla proiezione di tutti i video presentati per la categoria “Fantaveicoli 25.0 – Un video per Carnevale” (alle ore 21, il lunedì, alle ore 16, il martedì). Un’occasione per vedere (e rivedere) tutte le creazioni più innovative e divertenti.

Spettacolo per bambini -Il Carnevale è anche, e soprattutto, una festa rivolta a bambini e bambine. Nel corso della giornata di domenica 27 febbraio, alle ore 10.30, al teatro dell’Osservanza, l’Associazione Leoscienza propone lo spettacolo “La magica bicicletta!”, un racconto fantastico sulla libertà, il benessere e l’ecosostenibilità del mezzo di trasporto di ieri, oggi e domani. Per poter partecipare, è necessario prenotarsi tramite l’App ioPrenoto o inviando una mail all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it.

I laboratori – Una serie di laboratori ed eventi a destinazione dei più piccoli sono proposti da vari Servizi comunali. Il Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) organizza un laboratorio didattico gratuito nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio alle 16.45, nella sede del Ceas per mascherare la propria bicicletta in vista della domenica di Carnevale (per informazioni e prenotazioni: ceas@nuovocircondarioimolese.it). La Biblioteca Casa Piani propone due letture a tema “Carnevale”, giovedì 24 febbraio alle 17 “Carnevale con…dire, fare, musicare. La farfalla e la lumaca” e martedì 1 marzo alle 17 “Carnevale con… dire, fare, musicare. Le strabilianti carte del signor Marafone”. Inoltre organizza, sabato 26 febbraio, alle 10.30, un laboratorio di creazione di maschere per un Carnevale allegro e gioioso: “Tutti in maschera con il Gruffalò!” Nel pomeriggio della stessa giornata, presso il Centro Leonardo, dalle 16 alle 19, arrivano i Supereroi sui loro SuperGreenVeicoli; tutti i bambini e le bambine potranno incontrare Capitan America, Uomo Ragno, Batman e Supergirl.

Infine, domenica 27 febbraio, a Palazzo Tozzoni, sarà possibile rivivere il Carnevale come i Conti Tozzoni: si potranno visitare gli appartamenti nobili, preparare le maschere per il Gran Carnevale e scoprire gli aneddoti più curiosi sul Carnevale dei Conti Tozzoni (dalle 16.30).

Le mostre – A corredo dei concorsi, elemento cardine nella storia del Carnevale imolese, e del programma collaterale di eventi, novità della 25esima edizione sono una serie di mostre che sviluppano, in maniera differente ma complementare, il tema della bicicletta e che arricchiscono la manifestazione, rendendola visibile anche in centro storico. Prima fra tutte infatti, sarà allestita la mostra Fantabiciclette a Carnevale, una selezione di immagini di repertorio delle passate edizioni del “Carnevale”, nel porticato di piazza Gramsci. Un’occasione per riproporre le Mostre in centro, inaugurate nell’ottobre 2021 durante il “Baccanale”. La mostra sarà visibile dal 24 febbraio al 6 marzo. Un’ulteriore selezione di immagini d’archivio del Carnevale, nello stesso periodo, sarà allestita al Centro Leonardo abbinata alla presenza di un fantaveicolo del tutto particolare: si tratta del “Dinosauro con bicicletta” realizzato da Emilio Padovani.

Sabato 26 e domenica 27 febbraio, sempre all’interno del complesso dell’Osservanza, fra i vari padiglioni, per tutto il giorno sarà possibile visitare la mostra “Sai andare in bici? Kannst Du Rad fahren?”. L’esposizione nasce nell’ambito della Settimana europea della mobilità 2020 e del Napoli Bike Festival; è stata ideata dal Goethe Institut in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Infine, domenica 27 febbraio, grazie alla collaborazione di un gruppo di collezionisti privati, sarà allestita, al padiglione numero 7 dell’Osservanza, una mostra di biciclette d’epoca e cimeli che rimandano alla storia del ciclismo e al ruolo che la bicicletta ha storicamente assunto nel nostro territorio.

Anche le scuole dell’Infanzia Carducci e Vespignani hanno deciso di partecipare alla realizzazione del Carnevale grazie all’ideazione di due mostre di opere a tema bicicletta realizzate da alunni e famiglie e visibili all’interno dei plessi scolastici, da venerdì 25 febbraio a martedì 1 marzo.