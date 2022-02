Dopo aver appena registrato il tutto esaurito nella gara di Duathlon Sprint di ottobre scorso, già si presenta a Imola una delle gare più attese della stagione 2022. Infatti a marzo (26-27 marzo) il campionato italiano di Duathlon Sprint, sarà proprio all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.

Il programma gara prevede: venerdì 25 l’apertura della segreteria gara e il briefing del campionato italiano.

Sabato 26 le gare individuali, con la gara femminile alle 11.00 e la gara maschile alle 14.30. Le due gare avranno due batterie, una con gli atleti che gareggeranno per il titolo italiano assoluto di Duathlon sprint, e una pochi minuti dopo con gli atleti che parteciperanno alla gara open, non valida per l’assegnazione del titolo. Le premiazioni saranno effettuate alle 17.

Domenica 27 alle 10.00 si assegnerà il titolo italiano a squadre, con la staffetta 2+2, mentre alle 14.30 ci sarà la partenza della coppa crono, gara a squadre per gli atleti age group.

Una progressione notevole quella dimostrata dalla gara di Imola che dal 2018 in poi ha registrato un continuo crescendo di iscritti, di attività collegate e di emozioni.

“Siamo contenti dei risultati ottenuti fino a qui e ci ha reso orgogliosi sapere che la Federazione abbia visto nella nostra gara la cornice ideale per svolgere quest’anno il Campionato italiano di Duathlon Sprint”, queste le parole del presidente Paolo Gaddoni, soddisfatto dell’assegnazione a Imola della gara iridata nel calendario 2022. “Un riconoscimento dell’impegno profuso in questi anni dall’Imola Triathlon che ha voluto offrire al panorama già nutrito di gare sul territorio un’altra occasione per tutti gli appassionati di fare sport in una struttura, quella dell’autodromo, splendida che garantisce emozioni e sensazioni difficili da trovare altrove”.

Parole di ringraziamento del presidente anche per la Fitri, “la collaborazione instaurata con la Federazione ci ha dato ancora maggiore convinzione nel cercare di migliorare sempre di più la nostra gara, perché non si deve mai cessare la ricerca e con l’esperienza del passato è possibile mirare ad obiettivi sempre più alti ad ogni edizione”.

Quello che più soddisfa gli organizzatori sono gli apprezzamenti degli atleti ed è anche sulla base dei consigli raccolti dai partecipanti, dai loro allenatori e dai tecnici che il Duathlon di Imola vuole fare sempre meglio. Migliorare significa rivolgere l’attenzione ai dettagli, ai percorsi, ai servizi, alle attività di contorno e all’ospitalità.

Il percorso gara nelle gare individuali prevederà i primi 5km di corsa in parte dentro l’autodromo e in parte nel parco delle Acque minerali, i 20km di bici con 4 giri dell’autodromo e i 2,5km di corsa finali all’interno del parco, con arrivo inedito all’interno della pit lane.

Per la staffetta, le frazioni di corsa (2km e 1km) saranno disputate in un percorso allestito nella zona paddock, mentre la bici sarà di 10km, con 2 giri dell’autodromo.

Per la coppa crono, le frazioni di corsa saranno disputate in un percorso da 2,5km nel parco delle acque minerali, in modo da lasciare gli atleti in completa sicurezza nei 20km di bici all’interno dell’autodromo.

Per gli accompagnatori è possibile seguire la gara durante tutte le prove, fare il tifo e seguire il proprio atleta preferito fino al traguardo grazie alla tribuna sopra la zona box che consente di vedere i passaggi degli atleti all’interno della pista, la zona cambio e l’arrivo. Non solo una gara ma una festa fatta di sport, di competizione e di amicizia, che se messe insieme fanno una miscela imbattibile