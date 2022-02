Imola. Con il Bilancio di previsione 2022, è stato approvato un corposo piano degli investimenti per il triennio 2022-2024 per un totale di oltre 50 milioni di euro. Sono per 10 milioni e 670mila euro nel 2022. Ecco quelli più importanti.

Nel 2022 sono previsti 5 milioni per la nuova scuola di Sesto Imolese, quasi 3 milioni per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della materna comunale di Sante Zennaro, 300mila euro per la riqualificazione del giardino e della piazzetta “Scarabelli”, 230mila euro per la scuola d’infanzia e primaria “Pulicari”, 265mila euro per i ponti in via Ponticelli Pieve e via Rondanina, 200mila euro per lavori di messa in sicurezza stradale, 190mila euro per la manutenzione del coperto e l’efficientamento della scuola Campanella e 435mila euro per rigenerare viale Andrea Costa fino alla stazione ferroviaria compresa l’area dell’ex scalo merci (mai realizzato) e la zona dove si trova il parcheggio per le biciclette.