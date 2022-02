Le nostre vite si svolgono sempre più online. Forse non ce ne siamo ancora resi conto del tutto, ma le attività a cui ci dedichiamo giornalmente sono spesso relegate al mondo virtuale. Il lavoro, soprattutto con l’arrivo della pandemia, ha compiuto una trasformazione digitale chiara, destinata a perdurare. Anche le attività sociali non sfuggono a questa regola. Basti pensare a tutte le dating app presenti sul mercato, opportunità concreta di conoscere persone nuove e instaurare rapporti. L’universo digitale ha un peso specifico sempre più impattante, ed è ormai la normalità.

Una delle attività online che vengono svolte più di frequente è lo shopping. Acquistare prodotti dal proprio dispositivo elettronico è un’abitudine radicata, che ha portato numerosi business a emergere prepotentemente negli ultimi anni. E, in questo senso, sono i numeri riflettere fedelmente la realtà di oggi.

Nell’anno della pandemia sono 2,05 miliardi gli utenti che hanno effettuato acquisti online in tutto il mondo. Inoltre, le vendite al dettaglio degli e-commerce hanno raggiunto 4,2 trilioni di dollari a livello globale. Entro il 2023, il dato potrebbe addirittura salire a 6,5 trilioni di dollari.

Numeri da capogiro, che testimoniano l’importanza che i negozi online ricoprono oggi. Non è un caso, infatti, che negli ultimi anni stiano nascendo sempre più e-commerce. L’interesse di professionisti e imprenditori riguarda un ampio ventaglio di settori differenti. Tra i più remunerativi c’è sicuramente quello della moda, che ha profondamente beneficiato della trasformazione digitale avvenuta nell’ultimo decennio.

In questo senso, va sottolineato come anche molte realtà già esistenti, ma non ancora operanti online, abbiano approfittato delle sempre più crescente domanda dei consumatori. Brand famosissimi hanno fortemente investito nel rinforzare la propria presenza online, ottenendo in cambio un’esposizione che si è tradotta in introiti sempre più elevati.

Il segreto del successo finanziario dei negozi online va rintracciato nella diversificazione dei propri canali di vendita. Da questo punto di vista i social media rappresentano una risorsa estremamente preziosa per ogni business online. Una presenza digitale degna di nota è una necessità, perché va incontro a quelle che sono le esigenze degli utenti di oggi. Il consumatore medio non si ferma più al semplice acquisto, ma molto spesso finisce per affezionarsi al brand di riferimento. Ecco perché condividere con continuità contenuti nei propri canali social è un metodo di fidelizzazione estremamente efficace.

Allo stesso tempo, non va sottovalutato il lavoro di ottimizzazione del sito sui motori di ricerca. Al giorno d’oggi siamo abituati a cercare tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lo facciamo in automatico, e stiamo diventando lettori e consumatori sempre più consci. Proprio per questo motivo, una adeguata attività di link building rappresenta una soluzione di grande efficacia per i business, che puntano a migliorare il posizionamento del loro sito su Google e gli altri motori di ricerca.

D’altro canto, programmi di affiliazione e campagne marketing di vario tipo rimangono elementi da cui non si può assolutamente prescindere. Le newsletter, ad esempio, rispondono alla stessa esigenza con cui devono fare i conti i social media. L’utenza di oggi vuole sentirsi centrale, e tutte queste attività vanno in quella direzione.

Il futuro degli e-commerce sembra quindi sempre più roseo. I risultati ottenuti finora non sono in discussione, ma le prospettive immediate lasciano presagire un ulteriore boom difficile da contrastare.