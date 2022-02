Bologna. La Fiom ha presentato in Salaborsa a Bologna il libro “Il lavoro operaio digitalizzato” che sintetizza il lavoro triennale di inchiesta che la Fondazione Sabattini ha condotto nelle principali aziende bolognesi. Oltre agli autori (Matteo Rinaldini e Francesco Garibaldo) erano presenti il segretario della Fiom, Michele Bulgarelli, Alberto Vacchi, presidente di Ima e Matteo Lepore sindaco di Bologna.

Al termine abbiamo chiesto al segretario della Fiom di sintetizzare le novità più significative emerse da quel confronto.

“Abbiamo voluto presentare il libro alla città, nel contesto di Salaborsa, perchè la ricerca realizzata nelle aziende più significative del settore metalmeccanico parla al mondo del lavoro e delle imprese, ma anche alla città che si interroga su quale indirizzo dare allo sviluppo, alla qualità del lavoro e delle relazioni sindacali. Dall’intervento del Presidente di Ima, Alberto Vacchi, centrato sull’incontro tra tecnologie digitali e filiera produttiva emerge non solo la scelta strategia del Gruppo Ima di dotarsi di una sistema di rete di imprese, partecipate finanziariamente da Ima, che costituiscono una prima linea di fornitori fortemente integrati nei processi produttivi. Si tratta di centinaia di dipendenti che spesso operano fianco a fianco dei dipendenti Ima e su questa filiera e le condizioni dei lavoratori dipendenti di queste imprese si deve indirizzare una dedicata azione del sindacato”.

Priorità della Fiom di Bologna “sarà organizzare questi lavoratori, conquistare il diritto alle assemblee in tutte le aziende partecipate, eleggere delegati sindacali ed estendere la contrattazione di secondo livello. Lo vediamo come obiettivo necessario anche per evitare pericolose forme (rispetto alle quali alcuni contributi presenti nel volume ci mettono in guardia) di aziendalizzazione o, peggio, di corporativismo sindacale”.

Apprezzato l’intervento del sindaco di Bologna Lepore: “Sottolineo almeno tre passaggi, molto chiari, del suo contributo: la necessità che il sindacato, a partire da un sindacato industriale come la Fiom – fortemente radicato nei luoghi di lavoro e in tutte le vertenze – sia coinvolto nelle discussione e nella progettazione delle scelte di politica industriale a livello di città metropolitana. In secondo luogo la scelta dell’Amministrazione di investire sulla qualità del lavoro e delle relazioni, con il patto metropolitano per il lavoro, con il patto regionale per il lavoro e il clima, con la carta della logistica etica e, aggiungo io, con la necessità che anche l’Amministrazione faccia della lotta alla precarietà una sua priorità. Infine il sindaco ha ricordato, nell’ambito di ‘Bologna città della conoscenza’, le proposte del sindacato dei metalmeccanici di coinvolgere le Istituzioni nella progettazione di percorsi formativi di cittadinanza attiva, sulla Costituzione e sull’emergenza climatica, che possano entrare a far parte dei piani formativi aziendali implementando scelte di indirizzo condivise sul ‘diritto soggettivo’ alla formazione”.

Da quel pomeriggio la Fiom di Bologna “esce consapevole che ci aspetta tanto lavoro e la necessità di affrontare, subito e con forza, due priorità: la lotta alla precarietà in tutte le sue forme (partendo da quella più odiosa del lavoro gratuito nelle deformazioni di stage, tirocini e alternanza scuola lavoro) e la pandemia salariale, perchè la contrattazione aziendale va estesa a tutte le aziende e stipendi e salari dei lavoratori vanno difesi, con tutti gli strumenti a nostra disposizione”.

