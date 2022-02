Imola. Due giovani utilizzavano il social network TikTok per farsi vedere con armi quali una doppietta calibro 12 e e una mitragliatrice softstyle. Il video è girato in rete e ha attirato l’attenzione degli agenti del commissariato di via Mazzini perché non si capiva bene quali armi fossero, se ne avessero delle altre, se fossero o meno vere e quinti potenzialmente pericolose.

Individuate, attraverso indagini su internet le abitazioni dei due giovani, la polizia ha perquisito le loro case. Nella prima non è stato trovato nulla di illecito e nessun tipo di arma, mentre nella seconda sono state trovate la doppietta e la mitragliatrice softstyle. Quest’ultima non è un’arma, ma la doppietta sì e non era mai stata denunciata dal ragazzo di 20 anni e dal padre di 53 anni che l’avevano ereditata da parenti. Quindi il padre e il figlio sono stati denunciati per detenzione illegale della doppietta che è stata sequestrata.

Il 53enne genitore aveva inoltre altre due armi non custodite in maniera diligente per le quali è stato disposto il ritiro cautelativo.