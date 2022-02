Crossroads ovvero musica alla grande. Dopo due anni tormentati, di sospensioni e rinvii di stop e ripartenze causa Covid torna il festival musicale più diffuso dell’Emilia Romagna.

“In un momento come quello attuale, segnato dalle difficoltà indotte dalla pandemia” ha commentato l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio Mauro Felicori “fa ancora più piacere salutare il ritorno di una rassegna così importante e capillare nella sua diffusione territoriale, che propone oltre quattro mesi ad alta intensità jazzistica. Un’edizione di grande livello, che propone tanti affermati protagonisti, anche internazionali, ma anche un panorama di giovani artisti e iniziative coinvolgenti”.

60 concerti, 450 musicisti e musiciste, 49 fra Enti, Associazioni, club e locali coinvolti, 28 località e città e il patrocinio dell’ANCI Emilia Romagna. Questi i numeri della grande kermesse musicale che dal 4 marzo al 24 luglio attraverserà la regione. Da Piacenza a Parma alla provincia di Reggio Emilia con l’affermato e qualificato Festival di Correggio passando per Casalgrande. Da Modena e Medolla a Bologna attraversando il territorio da Marzabotto a Castel San Pietro, Medicina, Dozza e Imola. Da Ferrara al territorio ravennate che fa la parte del leone ospitando concerti a Massa Lombarda, Conselice, Solarolo, Fusignano, Piangipane, Russi, Bagnacavallo, Faenza, Ravenna, Lido Adriano, Madonna dell’Albero. Un salto a Cesena per arrivare all’estrema Romagna nel riminese passando per Gambettola e Novafeltria e approdare a Rimini.

“Crossroads, (…), porta ottimo jazz negli angoli più sperduti, non solo nei grandi centri, accompagnando gli spettatori alla scoperta di luoghi inesplorati, gemme incastonate in una regione fiorente di tante unicità, e gli artisti all’incontro con un nuovo pubblico” dichiara Sandra Costantini, direttrice artistica di Crossroads. “La varietà delle sedi va di pari passo con quella delle proposte artistiche e dei linguaggi espressivi. Non solo star che già brillano nel firmamento internazionale, ma anche nuove leve da ogni parte del mondo, tra cui primizie assolute. Tantissimi i gruppi italiani, alta la presenza femminile, molte le commistioni, gli intrecci tra generazioni, gli incroci tra nazionalità e discipline. Crossroads rispecchia la ricchezza e la varietà di stilemi, approcci, invenzioni che il jazz, in continua evoluzione e sempre creativo, porta con sé. La bellezza e la magia irripetibile dei concerti dal vivo ci restituiranno luce e respiro, socialità e condivisione di emozioni, dopo il buio di questi ultimi tempi pieni di vuoto, restrizioni, solitudine e malinconia”.

Una sbornia di suoni, ritmi, tradizioni e culture si incontrano e si confrontano nei teatri, nelle sale nei club, all’aperto. Ricchissimo il programma. Un viaggio dal continente americano all’Europa fino all’Italia con la sua vivace realtà jazzistica.

Artisti celeberrimi come Noa (24 luglio teatro “Galli” di Rimini nel trentennale della sua carriera) e Pat Metheny (7 maggio Teatro “Alighieri” di Ravenna) e grandi nomi del jazz italiano. A cominciare dagli artisti residenti che nel corso del Festival si cimenteranno in diversi progetti originali: Paolo Fresu, Enrico Rava, Javier Girotto, Fabrizio Bosso. Non mancano giovani promettenti accanto ad artisti virtuosi e di chiara fama. Fra gli altri il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, la cantante Sarah Jane Morris, Paula Morelenbaum dal Brasile, il batterista Roberto Gatto, le brave cantanti Maria Pia De Vito e Tiziana Ghiglioni in duo col trombonista Giancarlo Schiaffini. E ancora John De Leo in duo con Rita Marcotulli, Francesco Bearzatti con un omaggio a Tony Scott, Flavio Boltro, Andrea Mingardi, i pianisti Uri Caine e Danilo Rea.

Diversi i concerti omaggio a miti e giganti della musica come Duke Ellington, Herbie Hancock, Chet Baker, Nina Simone, Frank Sinatra, Stephen Grappelli, Lucio Dalla i Pink Floyd.

A Imola e dintorni

Dozza (BO), Teatro Comunale, ore 21:00

Domenica 6 marzo

“The Jazz Identity”

TIZIANA GHIGLIONI & GIANCARLO SCHIAFFINI

“Well Actually!”

Tiziana Ghiglioni –voce; Giancarlo Schiaffini – trombone

Sabato 19 marzo

“The Jazz Identity”

LARA LUPPI DAYDREAM QUARTET

Lara Luppi – voce; Luca Filastro – pianoforte;

Aldo Zunino – contrabbasso; Emanuele Zappia – batteria

Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15

Domenica 20 marzo

“Cassero Jazz”

DAVID HELBOCK’S RANDOM CONTROL

David Helbock – pianoforte, inside piano, electronics, toy piano, melodika, percussioni; Johannes Bär – tromba, piccolo trumpet, flicorno, sousaphone, tuba, corno alpino, beatbox, didgeridoo, electronics, percussioni; Andreas Broger – sax soprano, sax tenore, clarinetto, clarinetto basso, flauto, recorder, flicorno, percussioni

Sabato 9 aprile

“Cassero Jazz”

PASQUALE MIRRA meets HAMID DRAKE

Pasquale Mirra – vibrafono, marimba, percussioni; Hamid Drake – batteria, percussioni, voce

Imola (BO), Ridotto del Teatro Ebe Stignani, ore 18:00

Lunedì 21 marzo

“Tra Jazz e Fumetto”

Presentazione del libro “Mingus” (Coconino Press, 2021) di Flavio Massarutto e Squaz

interverranno l’autore Flavio Massarutto, Franco Minganti, Daniele Barbieri, Roberto Bartoli in collaborazione con Combo Jazz Club

ingresso libero

Imola (BO), Teatro Ebe Stignani, ore 21:15

Lunedì 21 marzo

GONZALO RUBALCABA & AYMÉE NUVIOLA BAND

“Viento y Tiempo”

Gonzalo Rubalcaba – pianoforte; Aymée Nuviola – voce; Lourdes Nuviola – cori; Alfredo Lugo – cori; Yunior Arronte – sassofoni; Cristobal Verdecia – contrabbasso, basso elettrico;Hilario Bell – batteria; Majito Aguilera – percussioni

Imola (BO), Ridotto del Teatro Ebe Stignani, ore 18:00

Giovedì 31 marzo

“Tra Jazz e Fumetto”

Presentazione del libro “Le muse del jazz. Storie e misteri di 68 personaggi femminili che hanno ispirato le composizioni più belle” di Vanni Masala e Marilena Pasini (Edizioni Curci, 2021)

interverranno l’autore Vanni Masala, Franco Minganti, Daniele Barbieri, Valentina Monti, Dagmar Benghi

in collaborazione con Combo Jazz Club

ingresso libero

Imola (BO), Teatro Ebe Stignani, ore 21:15

Giovedì 31 marzo

PAOLO FRESU popOFF!

Paolo Fresu – tromba, flicorno, effetti; Cristina Zavalloni – voce; Cristiano Arcelli – sax soprano, clarinetto basso, flauto, melodica; Dino Rubino – pianoforte; Marco Bardoscia – contrabbasso; Quartetto Alborada: Anton Berovski – violino, Sonia Peana – violino, Nico Ciricugno – viola, Piero Salvatori – violoncello

Paolo Fresu artist in residence

Medicina (BO), Parco Ca’ Nova, ore 21:00

Sabato 25 giugno

“Medicina in Jazz – Festival”

ENRICO RAVA EDIZIONE SPECIALE

Enrico Rava – tromba, flicorno; Francesco Bearzatti – sax tenore; Francesco Diodati – chitarra; Giovanni Guidi – pianoforte; Gabriele Evangelista – contrabbasso; Enrico Morello – batteria

Enrico Rava artist in residence

(v.g.)